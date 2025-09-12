Daugiau apie SGTV2

SGTV2 Kainos informacija

SGTV2 Oficiali svetainė

SGTV2 Tokenomika

SGTV2 Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SharedStake Governance v2 logotipas

SharedStake Governance v2 kaina (SGTV2)

Neįtraukta į sąrašą

1 SGTV2 į USD – tiesioginė kaina:

$0.01248202
$0.01248202$0.01248202
+1.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SharedStake Governance v2 (SGTV2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:21:47(UTC+8)

SharedStake Governance v2 (SGTV2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01222495
$ 0.01222495$ 0.01222495
24 val. žemiausia
$ 0.01249233
$ 0.01249233$ 0.01249233
24 val. aukščiausia

$ 0.01222495
$ 0.01222495$ 0.01222495

$ 0.01249233
$ 0.01249233$ 0.01249233

$ 104.82
$ 104.82$ 104.82

$ 0.00636497
$ 0.00636497$ 0.00636497

--

+1.98%

-4.78%

-4.78%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) realiojo laiko kaina yra $0.01248202. Per pastarąsias 24 valandas SGTV2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01222495 iki aukščiausios $ 0.01249233 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SGTV2 kaina yra $ 104.82, o žemiausia – $ 0.00636497.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SGTV2 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.98%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) rinkos informacija

$ 33.90K
$ 33.90K$ 33.90K

--
----

$ 110.96K
$ 110.96K$ 110.96K

2.72M
2.72M 2.72M

8,889,445.74
8,889,445.74 8,889,445.74

Dabartinė SharedStake Governance v2 rinkos kapitalizacija yra $ 33.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SGTV2 apyvartoje yra 2.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 8889445.74. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 110.96K

SharedStake Governance v2 (SGTV2) kainos istorija USD

Šiandienos SharedStake Governance v2 kainos pokytis į USD: $ +0.00024193.
SharedStake Governance v2 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0030458375.
SharedStake Governance v2 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016096638.
SharedStake Governance v2 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.01073983560753038.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00024193+1.98%
30 dienų$ -0.0030458375-24.40%
60 dienų$ -0.0016096638-12.89%
90 dienų$ -0.01073983560753038-46.24%

Kas yra SharedStake Governance v2 (SGTV2)

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SharedStake Governance v2 (SGTV2) išteklius

Oficiali svetainė

SharedStake Governance v2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SharedStake Governance v2 (SGTV2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SharedStake Governance v2 (SGTV2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SharedStake Governance v2 prognozes.

Peržiūrėkite SharedStake Governance v2 kainos prognozę dabar!

SGTV2 į vietos valiutas

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Tokenomika

Supratimas apie SharedStake Governance v2 (SGTV2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SGTV2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Kiek SharedStake Governance v2(SGTV2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SGTV2 kaina USD valiuta yra 0.01248202USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SGTV2 į USD kaina?
Dabartinė SGTV2 kaina USD valiuta yra $ 0.01248202. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SharedStake Governance v2 rinkos kapitalizacija?
SGTV2 rinkos kapitalizacija yra $ 33.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SGTV2 apyvartoje?
SGTV2 apyvartoje yra 2.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SGTV2 kaina?
SGTV2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 104.82USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SGTV2 kaina?
SGTV2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00636497USD.
Kokia yra SGTV2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SGTV2 yra --USD.
Ar SGTV2 kaina šiais metais kils?
SGTV2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SGTV2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:21:47(UTC+8)

SharedStake Governance v2 (SGTV2) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.