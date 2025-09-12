Ser Alpha kaina (SERALPHA)
+0.34%
+4.67%
+16.31%
+16.31%
Ser Alpha (SERALPHA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SERALPHA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SERALPHA kaina yra $ 0.00144726, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SERALPHA per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +4.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ser Alpha rinkos kapitalizacija yra $ 13.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SERALPHA apyvartoje yra 998.55M vienetų, o bendras kiekis siekia 998546964.075766. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.41K
Šiandienos Ser Alpha kainos pokytis į USD: $ 0.
Ser Alpha 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ser Alpha 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Ser Alpha 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+4.67%
|30 dienų
|$ 0
|+18.59%
|60 dienų
|$ 0
|+30.91%
|90 dienų
|$ 0
|--
Born on the Solana blockchain, SerAlpha is the ultimate embodiment of strength, strategy, and financial dominance. Inspired by the ethos of elite leadership and unshakable resolve, SerAlpha stands as a beacon for those who navigate the digital frontier with intelligence and power. In a world of volatility, we move with precision—leading the pack, setting the standard, and securing the future of decentralized finance. Join the Alpha Legion and claim your place at the top.
