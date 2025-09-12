SENSUS kaina (SENSUS)
SENSUS (SENSUS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SENSUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SENSUS kaina yra $ 0.01153489, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SENSUS per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – +2.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SENSUS rinkos kapitalizacija yra $ 231.57K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SENSUS apyvartoje yra 943.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 943937923.351277. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 231.57K
Šiandienos SENSUS kainos pokytis į USD: $ 0.
SENSUS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SENSUS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SENSUS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.55%
|30 dienų
|$ 0
|-6.97%
|60 dienų
|$ 0
|-22.76%
|90 dienų
|$ 0
|--
Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power.
