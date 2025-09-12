Daugiau apie RWAX

RWAX kaina (RWAX)

1 RWAX į USD – tiesioginė kaina:

$0.05703
-4.70%1D
RWAX (RWAX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:02:51(UTC+8)

RWAX (RWAX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.056976
24 val. žemiausia
$ 0.061685
24 val. aukščiausia

$ 0.056976
$ 0.061685
$ 0.565142
$ 0.02505924
-0.36%

-4.73%

-4.78%

-4.78%

RWAX (RWAX) realiojo laiko kaina yra $0.05703. Per pastarąsias 24 valandas RWAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.056976 iki aukščiausios $ 0.061685 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RWAX kaina yra $ 0.565142, o žemiausia – $ 0.02505924.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RWAX per pastarąją valandą pasikeitė -0.36%, per 24 valandas – -4.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

RWAX (RWAX) rinkos informacija

$ 932.17K
--
$ 2.85M
16.36M
50,000,000.0
Dabartinė RWAX rinkos kapitalizacija yra $ 932.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RWAX apyvartoje yra 16.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.85M

RWAX (RWAX) kainos istorija USD

Šiandienos RWAX kainos pokytis į USD: $ -0.00283638886101436.
RWAX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0122381931.
RWAX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009433959.
RWAX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00581782949619039.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00283638886101436-4.73%
30 dienų$ -0.0122381931-21.45%
60 dienų$ +0.0009433959+1.65%
90 dienų$ -0.00581782949619039-9.25%

Kas yra RWAX (RWAX)

RWAX is the income layer for real-world assets. A unified onchain exchange where tokenized assets generate programmable income and enable high-leverage trading. Users can trade tokenized indexes like SPY with up to 50x leverage, provide liquidity, and earn passive income through weekly dividend-paying vaults. RWAX turns every position into a potential cashflow. Real assets. Real income. Built for a new era of finance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

RWAX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos RWAX (RWAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų RWAX (RWAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes RWAX prognozes.

Peržiūrėkite RWAX kainos prognozę dabar!

RWAX į vietos valiutas

RWAX (RWAX) Tokenomika

Supratimas apie RWAX (RWAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RWAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie RWAX (RWAX)

Kiek RWAX(RWAX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RWAX kaina USD valiuta yra 0.05703USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RWAX į USD kaina?
Dabartinė RWAX kaina USD valiuta yra $ 0.05703. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra RWAX rinkos kapitalizacija?
RWAX rinkos kapitalizacija yra $ 932.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RWAX apyvartoje?
RWAX apyvartoje yra 16.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RWAX kaina?
RWAX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.565142USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RWAX kaina?
RWAX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02505924USD.
Kokia yra RWAX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RWAX yra --USD.
Ar RWAX kaina šiais metais kils?
RWAX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RWAX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
RWAX (RWAX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.