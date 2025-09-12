RUGMAN kaina ($RUG)
RUGMAN ($RUG) realiojo laiko kaina yra $0.00309131. Per pastarąsias 24 valandas $RUG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00309101 iki aukščiausios $ 0.00309131 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $RUG kaina yra $ 0.232666, o žemiausia – $ 0.00282665.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $RUG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -1.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė RUGMAN rinkos kapitalizacija yra $ 309.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $RUG apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 309.13K
Šiandienos RUGMAN kainos pokytis į USD: $ 0.
RUGMAN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005749116.
RUGMAN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013063619.
RUGMAN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00497121987520495.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0005749116
|-18.59%
|60 dienų
|$ -0.0013063619
|-42.25%
|90 dienų
|$ -0.00497121987520495
|-61.65%
RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is.
