Daugiau apie RLUSD

RLUSD Kainos informacija

RLUSD Oficiali svetainė

RLUSD Tokenomika

RLUSD Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Ripple USD logotipas

Ripple USD kaina (RLUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 RLUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.999683
$0.999683$0.999683
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ripple USD (RLUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:35:01(UTC+8)

Ripple USD (RLUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.999074
$ 0.999074$ 0.999074
24 val. žemiausia
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 val. aukščiausia

$ 0.999074
$ 0.999074$ 0.999074

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 0.962292
$ 0.962292$ 0.962292

+0.03%

+0.01%

+0.01%

+0.01%

Ripple USD (RLUSD) realiojo laiko kaina yra $0.999777. Per pastarąsias 24 valandas RLUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.999074 iki aukščiausios $ 1.001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RLUSD kaina yra $ 1.073, o žemiausia – $ 0.962292.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RLUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ripple USD (RLUSD) rinkos informacija

$ 728.59M
$ 728.59M$ 728.59M

--
----

$ 728.59M
$ 728.59M$ 728.59M

728.83M
728.83M 728.83M

728,827,507.9599981
728,827,507.9599981 728,827,507.9599981

Dabartinė Ripple USD rinkos kapitalizacija yra $ 728.59M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RLUSD apyvartoje yra 728.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 728827507.9599981. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 728.59M

Ripple USD (RLUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Ripple USD kainos pokytis į USD: $ 0.
Ripple USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013603965.
Ripple USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002881357.
Ripple USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000070653245956.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.01%
30 dienų$ -0.0013603965-0.13%
60 dienų$ -0.0002881357-0.02%
90 dienų$ -0.0000070653245956-0.00%

Kas yra Ripple USD (RLUSD)

Ripple USD (“RLUSD”), issued by Standard Custody & Trust Company, LLC, a wholly owned subsidiary of Ripple Labs, is a USD denominated stablecoin created with trust, liquidity, and compliance at its core. Each RLUSD is backed by at least an equivalent amount of U.S. dollars and other cash equivalents. RLUSD is purpose-built for cross-border payments and delivers reliable access to digital dollars. As an industry leader for over a decade, Ripple has a proven track record of delivering breakthrough blockchain solutions at scale. Strong ecosystem relationships built over a decade facilitates RLUSD’s broad accessibility for use by financial institutions, enterprises and developers. Ripple’s commitment to regulatory compliance, combined with its global license portfolio, enables RLUSD users to transact with confidence. RLUSD delivers the reliability of USD combined with the efficiencies of blockchain technology in a trusted, liquid, and compliant manner.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ripple USD (RLUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Ripple USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ripple USD (RLUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ripple USD (RLUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ripple USD prognozes.

Peržiūrėkite Ripple USD kainos prognozę dabar!

RLUSD į vietos valiutas

Ripple USD (RLUSD) Tokenomika

Supratimas apie Ripple USD (RLUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RLUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ripple USD (RLUSD)

Kiek Ripple USD(RLUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RLUSD kaina USD valiuta yra 0.999777USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RLUSD į USD kaina?
Dabartinė RLUSD kaina USD valiuta yra $ 0.999777. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ripple USD rinkos kapitalizacija?
RLUSD rinkos kapitalizacija yra $ 728.59MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RLUSD apyvartoje?
RLUSD apyvartoje yra 728.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RLUSD kaina?
RLUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.073USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RLUSD kaina?
RLUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.962292USD.
Kokia yra RLUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RLUSD yra --USD.
Ar RLUSD kaina šiais metais kils?
RLUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RLUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:35:01(UTC+8)

Ripple USD (RLUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.