Relend USDC (REUSDC) realiojo laiko kaina yra $1.081. Per pastarąsias 24 valandas REUSDC svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.081 iki aukščiausios $ 1.082 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REUSDC kaina yra $ 9.28, o žemiausia – $ 0.862011.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REUSDC per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Relend USDC rinkos kapitalizacija yra $ 83.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REUSDC apyvartoje yra 77.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 77246635.38291195. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 83.53M
|Šiandien
|$ +0.00025115
|+0.02%
|30 dienų
|$ +0.0079101094
|+0.73%
|60 dienų
|$ +0.0145515572
|+1.35%
|90 dienų
|$ +0.0195428420019328
|+1.84%
Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.