Relend USDC (REUSDC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Relend USDC kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek REUSDC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Relend USDC kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Relend USDC kainos prognozė
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:28:48(UTC+8)

Relend USDC Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Relend USDC (REUSDC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Relend USDC galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.082 prekybos kainą 2025 m.

Relend USDC (REUSDC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Relend USDC galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1361 prekybos kainą 2026 m.

Relend USDC (REUSDC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REUSDC ateities kaina yra $ 1.1929 su 10.25% augimo norma.

Relend USDC (REUSDC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REUSDC ateities kaina yra $ 1.2525 su 15.76% augimo norma.

Relend USDC (REUSDC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REUSDC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3151, o augimo norma – 21.55%.

Relend USDC (REUSDC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REUSDC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3809, o augimo norma – 27.63%.

Relend USDC (REUSDC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Relend USDC kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2494 prekybos kainą.

Relend USDC (REUSDC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Relend USDC kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6640 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.082
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1361
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1929
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2525
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3151
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3809
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4499
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5224
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5986
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6785
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7624
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8505
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9431
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0402
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1422
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2494
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Relend USDC kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.082
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0821
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0830
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0864
    0.41%
Relend USDC (REUSDC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma REUSDC kaina yra $1.082. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Relend USDC (REUSDC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė REUSDC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0821. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Relend USDC (REUSDC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REUSDC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0830. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Relend USDC (REUSDC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REUSDC kaina yra $1.0864. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Relend USDC kainų statistika

$ 82.80M
$ 82.80M$ 82.80M

76.56M
76.56M 76.56M

Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, REUSDC turi 76.56M apyvartą ir $ 82.80M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Relend USDC istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Relend USDC, dabartinė Relend USDC kaina yra 1.082USD. Apyvartinė Relend USDC (REUSDC) pasiūla yra 76.56M REUSDC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $82,800,076.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000175
    $ 1.082
    $ 1.081
  • 7 dienos
    0.16%
    $ 0.001761
    $ 1.0817
    $ 1.0736
  • 30 dienų
    0.73%
    $ 0.007933
    $ 1.0817
    $ 1.0736
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Relend USDC kaina pasikeitė $-0.000175, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Relend USDC buvo prekiaujama aukščiausia $1.0817 ir žemiausia $1.0736. Kainos pokytis buvo 0.16%. Ši naujausia tendencija parodo REUSDC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Relend USDC įvyko 0.73%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.007933 vertę. Tai rodo, kad REUSDC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Relend USDC (REUSDC) kainų prognozės modulis?

Relend USDC Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REUSDC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Relend USDC ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REUSDC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Relend USDC kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REUSDC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REUSDC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Relend USDC potencialą.

Kodėl REUSDC kainų prognozė yra svarbi?

REUSDC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REUSDC dabar?
Pagal jūsų prognozes, REUSDC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REUSDC kainų prognozė?
Remiantis Relend USDC (REUSDC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REUSDC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REUSDC 2026 m.?
1 vieneto Relend USDC (REUSDC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REUSDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REUSDC kaina 2027 m.?
Relend USDC (REUSDC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REUSDC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REUSDC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Relend USDC (REUSDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REUSDC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Relend USDC (REUSDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REUSDC 2030 m.?
1 vieneto Relend USDC (REUSDC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REUSDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REUSDC kainų prognozė 2040 metams?
Relend USDC (REUSDC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REUSDC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:28:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.