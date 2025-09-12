Daugiau apie PKF

Red Kite logotipas

Red Kite kaina (PKF)

Neįtraukta į sąrašą

1 PKF į USD – tiesioginė kaina:

$0.00833288
$0.00833288$0.00833288
-0.50%1D
mexc
USD
Red Kite (PKF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:01:03(UTC+8)

Red Kite (PKF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00824698
$ 0.00824698$ 0.00824698
24 val. žemiausia
$ 0.0084226
$ 0.0084226$ 0.0084226
24 val. aukščiausia

$ 0.00824698
$ 0.00824698$ 0.00824698

$ 0.0084226
$ 0.0084226$ 0.0084226

$ 2.91
$ 2.91$ 2.91

$ 0.00375469
$ 0.00375469$ 0.00375469

--

-0.56%

-1.82%

-1.82%

Red Kite (PKF) realiojo laiko kaina yra $0.00833288. Per pastarąsias 24 valandas PKF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00824698 iki aukščiausios $ 0.0084226 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PKF kaina yra $ 2.91, o žemiausia – $ 0.00375469.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PKF per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Red Kite (PKF) rinkos informacija

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

--
----

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

142.41M
142.41M 142.41M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Dabartinė Red Kite rinkos kapitalizacija yra $ 1.19M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PKF apyvartoje yra 142.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.67M

Red Kite (PKF) kainos istorija USD

Šiandienos Red Kite kainos pokytis į USD: $ 0.
Red Kite 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003637427.
Red Kite 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008818978.
Red Kite 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000381279509512017.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.56%
30 dienų$ -0.0003637427-4.36%
60 dienų$ +0.0008818978+10.58%
90 dienų$ -0.000381279509512017-4.37%

Kas yra Red Kite (PKF)

What Is PolkaFoundry (PKF)? PolkaFoundry is a platform for building DeFi dapps for the Polkadot ecosystem. It includes: A blockchain which is built on Substrate, is EVM-compatible, and supports several UX-enabling features for dApps. The blockchain will work as a Polkadot parachain or parathread. A bunch of DeFi-friendly services for dapp builders. These include both built-in services and integration with external ones. Who is behind PolkaFoundry? PolkaFoundry was founded back in 2018 by Thi Truong, who was then a key member of Kyber Network's core team. The PolkaFoundry team now consists of 20+ members located in several countries including Singapore, Vietnam, Japan, Canada, and India. Advisory board includes the DuckDAO leaders; Garlam Won who is behind the marketing of Harmony, Mantra DAO, Kylin; and Lester Lim - founder of X21 Digital. Who is backing PolkaFoundry? PolkaFoundry has completed a $1.9M Private Sale Round, backed by DuckDAO, Signum Capital, Master Ventures, AU21 Capital, BlockDream Fund, Magnus Capital, X21 Digital, Rarestone Capital, PNYX Ventrues, and several other renown ventures. What Makes PolkaFoundry Unique? Leveraging the interoperability and scalability of the Substrate framework and the growing ecosystem of Polkadot EVM compatible, strait-forward to migrate DeFi dapps from Ethereum Come with DeFi-friendly services Built-in UX-enabling features which allow developers to build frictionless-UX so that dapps can approach normal people outside the crypto community. This is the key point for blockchain to reach mass adoption. What is the Tokenomics of PolkaFoundry (PKF) Tokens? Token Name: PolkaFoundry Token Symbol: PKF Total Supply: 200,000,000 PKF token is an Ethereum's ERC-20 token. In the future, when PolkaFoundry blockchain launches the mainnet, PKF token holders can swap ERC-20 PKF token for native PKF coin at the rate of 1 for 1. Token Utility: Payment for transaction fees Staking for collators to earn share of block rewards Staking to participate in the on-chain governance process and earn rewards for voting on proposals Payment for PolkaFoundry & partners' services

Red Kite (PKF) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Red Kite kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Red Kite (PKF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Red Kite (PKF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Red Kite prognozes.

Peržiūrėkite Red Kite kainos prognozę dabar!

PKF į vietos valiutas

Red Kite (PKF) Tokenomika

Supratimas apie Red Kite (PKF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PKFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Red Kite (PKF)

Kiek Red Kite(PKF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PKF kaina USD valiuta yra 0.00833288USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PKF į USD kaina?
Dabartinė PKF kaina USD valiuta yra $ 0.00833288. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Red Kite rinkos kapitalizacija?
PKF rinkos kapitalizacija yra $ 1.19MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PKF apyvartoje?
PKF apyvartoje yra 142.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PKF kaina?
PKF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.91USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PKF kaina?
PKF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00375469USD.
Kokia yra PKF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PKF yra --USD.
Ar PKF kaina šiais metais kils?
PKF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PKF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:01:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.