Red Kite (PKF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Red Kite kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PKF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Red Kite kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Red Kite kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 23:55:10(UTC+8)

Red Kite Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Red Kite (PKF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Red Kite galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008772 prekybos kainą 2025 m.

Red Kite (PKF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Red Kite galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009210 prekybos kainą 2026 m.

Red Kite (PKF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PKF ateities kaina yra $ 0.009671 su 10.25% augimo norma.

Red Kite (PKF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PKF ateities kaina yra $ 0.010154 su 15.76% augimo norma.

Red Kite (PKF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PKF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010662, o augimo norma – 21.55%.

Red Kite (PKF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PKF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011195, o augimo norma – 27.63%.

Red Kite (PKF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Red Kite kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.018236 prekybos kainą.

Red Kite (PKF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Red Kite kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.029705 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008772
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009210
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009671
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010154
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010662
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011195
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011755
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012343
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.012960
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013608
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014288
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015003
    71.03%
  • 2037
    $ 0.015753
    79.59%
  • 2038
    $ 0.016540
    88.56%
  • 2039
    $ 0.017368
    97.99%
  • 2040
    $ 0.018236
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Red Kite kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008772
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008773
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008780
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008808
    0.41%
Red Kite (PKF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PKF kaina yra $0.008772. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Red Kite (PKF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PKF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008773. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Red Kite (PKF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PKF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008780. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Red Kite (PKF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PKF kaina yra $0.008808. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Red Kite kainų statistika

--

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

142.41M
142.41M 142.41M

Naujausia PKF kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PKF turi 142.41M apyvartą ir $ 1.25M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Red Kite istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Red Kite, dabartinė Red Kite kaina yra 0.008772USD. Apyvartinė Red Kite (PKF) pasiūla yra 142.41M PKF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,249,244.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.78%
    $ 0
    $ 0.008799
    $ 0.008697
  • 7 dienos
    3.35%
    $ 0.000293
    $ 0.009417
    $ 0.008214
  • 30 dienų
    0.67%
    $ 0.000059
    $ 0.009417
    $ 0.008214
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Red Kite kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.78% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Red Kite buvo prekiaujama aukščiausia $0.009417 ir žemiausia $0.008214. Kainos pokytis buvo 3.35%. Ši naujausia tendencija parodo PKF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Red Kite įvyko 0.67%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000059 vertę. Tai rodo, kad PKF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Red Kite (PKF) kainų prognozės modulis?

Red Kite Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PKF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Red Kite ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PKF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Red Kite kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PKF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PKF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Red Kite potencialą.

Kodėl PKF kainų prognozė yra svarbi?

PKF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PKF dabar?
Pagal jūsų prognozes, PKF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PKF kainų prognozė?
Remiantis Red Kite (PKF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PKF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PKF 2026 m.?
1 vieneto Red Kite (PKF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PKF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PKF kaina 2027 m.?
Red Kite (PKF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PKF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PKF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Red Kite (PKF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PKF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Red Kite (PKF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PKF 2030 m.?
1 vieneto Red Kite (PKF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PKF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PKF kainų prognozė 2040 metams?
Red Kite (PKF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PKF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.