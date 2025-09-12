Daugiau apie QSHX

Queen Sherex logotipas

Queen Sherex kaina (QSHX)

Neįtraukta į sąrašą

1 QSHX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00046015
$0.00046015$0.00046015
-8.50%1D
mexc
USD
Queen Sherex (QSHX) kainos grafikas realiu laiku
Queen Sherex (QSHX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015431
$ 0.0015431$ 0.0015431

$ 0
$ 0$ 0

-28.18%

-8.54%

-25.87%

-25.87%

Queen Sherex (QSHX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas QSHX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QSHX kaina yra $ 0.0015431, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QSHX per pastarąją valandą pasikeitė -28.18%, per 24 valandas – -8.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -25.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Queen Sherex (QSHX) rinkos informacija

$ 450.87K
$ 450.87K$ 450.87K

--
----

$ 450.87K
$ 450.87K$ 450.87K

979.82M
979.82M 979.82M

979,822,199.457163
979,822,199.457163 979,822,199.457163

Dabartinė Queen Sherex rinkos kapitalizacija yra $ 450.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QSHX apyvartoje yra 979.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 979822199.457163. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 450.87K

Queen Sherex (QSHX) kainos istorija USD

Šiandienos Queen Sherex kainos pokytis į USD: $ 0.
Queen Sherex 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Queen Sherex 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Queen Sherex 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-8.54%
30 dienų$ 0-33.46%
60 dienų$ 0-46.25%
90 dienų$ 0--

Kas yra Queen Sherex (QSHX)

Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.

Queen Sherex (QSHX) išteklius

Oficiali svetainė

Queen Sherex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Queen Sherex (QSHX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Queen Sherex (QSHX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Queen Sherex prognozes.

Peržiūrėkite Queen Sherex kainos prognozę dabar!

QSHX į vietos valiutas

Queen Sherex (QSHX) Tokenomika

Supratimas apie Queen Sherex (QSHX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QSHXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Queen Sherex (QSHX)

Kiek Queen Sherex(QSHX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QSHX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QSHX į USD kaina?
Dabartinė QSHX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Queen Sherex rinkos kapitalizacija?
QSHX rinkos kapitalizacija yra $ 450.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QSHX apyvartoje?
QSHX apyvartoje yra 979.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QSHX kaina?
QSHX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0015431USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QSHX kaina?
QSHX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra QSHX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QSHX yra --USD.
Ar QSHX kaina šiais metais kils?
QSHX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QSHX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.