PsyDAO kaina (PSY)
+2.88%
+4.13%
+17.00%
+17.00%
PsyDAO (PSY) realiojo laiko kaina yra $0.062501. Per pastarąsias 24 valandas PSY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.058854 iki aukščiausios $ 0.063393 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSY kaina yra $ 0.82386, o žemiausia – $ 0.01924624.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSY per pastarąją valandą pasikeitė +2.88%, per 24 valandas – +4.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė PsyDAO rinkos kapitalizacija yra $ 2.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PSY apyvartoje yra 39.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 102334155.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.44M
Šiandienos PsyDAO kainos pokytis į USD: $ +0.00247873.
PsyDAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0159168046.
PsyDAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0470276336.
PsyDAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.014575717824726496.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00247873
|+4.13%
|30 dienų
|$ +0.0159168046
|+25.47%
|60 dienų
|$ +0.0470276336
|+75.24%
|90 dienų
|$ +0.014575717824726496
|+30.41%
PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.
