PROOF Platform kaina (PROOF)

1 PROOF į USD – tiesioginė kaina:

$0.168218
$0.168218$0.168218
+1.90%1D
PROOF Platform (PROOF) kainos grafikas realiu laiku
PROOF Platform (PROOF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.162979
$ 0.162979$ 0.162979
24 val. žemiausia
$ 0.168987
$ 0.168987$ 0.168987
24 val. aukščiausia

$ 0.162979
$ 0.162979$ 0.162979

$ 0.168987
$ 0.168987$ 0.168987

$ 0.339058
$ 0.339058$ 0.339058

$ 0.03194115
$ 0.03194115$ 0.03194115

+0.24%

+1.93%

-1.24%

-1.24%

PROOF Platform (PROOF) realiojo laiko kaina yra $0.168218. Per pastarąsias 24 valandas PROOF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.162979 iki aukščiausios $ 0.168987 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROOF kaina yra $ 0.339058, o žemiausia – $ 0.03194115.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROOF per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +1.93%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PROOF Platform (PROOF) rinkos informacija

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

--
----

$ 5.17M
$ 5.17M$ 5.17M

9.67M
9.67M 9.67M

30,752,982.42725457
30,752,982.42725457 30,752,982.42725457

Dabartinė PROOF Platform rinkos kapitalizacija yra $ 1.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PROOF apyvartoje yra 9.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 30752982.42725457. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.17M

PROOF Platform (PROOF) kainos istorija USD

Šiandienos PROOF Platform kainos pokytis į USD: $ +0.00318985.
PROOF Platform 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0404143240.
PROOF Platform 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4154476076.
PROOF Platform 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.11750124029252289.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00318985+1.93%
30 dienų$ +0.0404143240+24.02%
60 dienų$ +0.4154476076+246.97%
90 dienų$ +0.11750124029252289+231.68%

Kas yra PROOF Platform (PROOF)

PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free.

PROOF Platform (PROOF) išteklius

PROOF Platform kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PROOF Platform (PROOF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PROOF Platform (PROOF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PROOF Platform prognozes.

Peržiūrėkite PROOF Platform kainos prognozę dabar!

PROOF į vietos valiutas

PROOF Platform (PROOF) Tokenomika

Supratimas apie PROOF Platform (PROOF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROOFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PROOF Platform (PROOF)

Kiek PROOF Platform(PROOF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PROOF kaina USD valiuta yra 0.168218USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PROOF į USD kaina?
Dabartinė PROOF kaina USD valiuta yra $ 0.168218. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PROOF Platform rinkos kapitalizacija?
PROOF rinkos kapitalizacija yra $ 1.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PROOF apyvartoje?
PROOF apyvartoje yra 9.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PROOF kaina?
PROOF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.339058USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PROOF kaina?
PROOF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03194115USD.
Kokia yra PROOF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PROOF yra --USD.
Ar PROOF kaina šiais metais kils?
PROOF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PROOF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
