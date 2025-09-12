Print Protocol kaina (PRINT)
Print Protocol (PRINT) realiojo laiko kaina yra $0.00008397. Per pastarąsias 24 valandas PRINT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008196 iki aukščiausios $ 0.00008644 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRINT kaina yra $ 0.00203076, o žemiausia – $ 0.00001076.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRINT per pastarąją valandą pasikeitė -1.92%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Print Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 790.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRINT apyvartoje yra 9.41B vienetų, o bendras kiekis siekia 9414031139.318592. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 790.54K
Šiandienos Print Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Print Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000123902.
Print Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000093454.
Print Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00000158884645281373.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.49%
|30 dienų
|$ -0.0000123902
|-14.75%
|60 dienų
|$ -0.0000093454
|-11.12%
|90 dienų
|$ -0.00000158884645281373
|-1.85%
Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet
