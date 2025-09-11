Primate kaina (PRIMATE)
-0.69%
+128.45%
+128.45%
Primate (PRIMATE) realiojo laiko kaina yra $0.00700016. Per pastarąsias 24 valandas PRIMATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00293138 iki aukščiausios $ 0.00706363 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRIMATE kaina yra $ 0.185827, o žemiausia – $ 0.00118824.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRIMATE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +128.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Primate rinkos kapitalizacija yra $ 11.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRIMATE apyvartoje yra 1.64B vienetų, o bendras kiekis siekia 2060000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.42M
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.69%
|30 dienų
|$ +0.0006464122
|+9.23%
|60 dienų
|$ +0.0014163892
|+20.23%
|90 dienų
|$ +0.001490420648930898
|+27.05%
PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
