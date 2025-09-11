Daugiau apie PRIMATE

$0.00700016
-0.60%1D
Primate (PRIMATE) kainos grafikas realiu laiku
Primate (PRIMATE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00293138
24 val. žemiausia
$ 0.00706363
24 val. aukščiausia

$ 0.00293138
$ 0.00706363
$ 0.185827
$ 0.00118824
--

-0.69%

+128.45%

+128.45%

Primate (PRIMATE) realiojo laiko kaina yra $0.00700016. Per pastarąsias 24 valandas PRIMATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00293138 iki aukščiausios $ 0.00706363 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PRIMATE kaina yra $ 0.185827, o žemiausia – $ 0.00118824.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PRIMATE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +128.45%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Primate (PRIMATE) rinkos informacija

$ 11.50M
--
$ 14.42M
1.64B
2,060,000,000.0
Dabartinė Primate rinkos kapitalizacija yra $ 11.50M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PRIMATE apyvartoje yra 1.64B vienetų, o bendras kiekis siekia 2060000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.42M

Primate (PRIMATE) kainos istorija USD

Šiandienos Primate kainos pokytis į USD: $ 0.
Primate 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006464122.
Primate 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014163892.
Primate 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001490420648930898.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.69%
30 dienų$ +0.0006464122+9.23%
60 dienų$ +0.0014163892+20.23%
90 dienų$ +0.001490420648930898+27.05%

Kas yra Primate (PRIMATE)

PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.

Primate (PRIMATE) išteklius

Oficiali svetainė

Primate kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Primate (PRIMATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Primate (PRIMATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Primate prognozes.

Peržiūrėkite Primate kainos prognozę dabar!

PRIMATE į vietos valiutas

Primate (PRIMATE) Tokenomika

Supratimas apie Primate (PRIMATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PRIMATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Primate (PRIMATE)

Kiek Primate(PRIMATE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PRIMATE kaina USD valiuta yra 0.00700016USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PRIMATE į USD kaina?
Dabartinė PRIMATE kaina USD valiuta yra $ 0.00700016. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Primate rinkos kapitalizacija?
PRIMATE rinkos kapitalizacija yra $ 11.50MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PRIMATE apyvartoje?
PRIMATE apyvartoje yra 1.64BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PRIMATE kaina?
PRIMATE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.185827USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PRIMATE kaina?
PRIMATE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00118824USD.
Kokia yra PRIMATE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PRIMATE yra --USD.
Ar PRIMATE kaina šiais metais kils?
PRIMATE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PRIMATE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.