Pooku logotipas

Pooku kaina ($POOKU)

Neįtraukta į sąrašą

1 $POOKU į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.60%1D
Pooku ($POOKU) kainos grafikas realiu laiku
Pooku ($POOKU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.02%

+2.10%

+13.85%

+13.85%

Pooku ($POOKU) realiojo laiko kaina yra $0.00002266. Per pastarąsias 24 valandas $POOKU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002188 iki aukščiausios $ 0.00002267 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $POOKU kaina yra $ 0.00430338, o žemiausia – $ 0.00001103.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $POOKU per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +2.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pooku ($POOKU) rinkos informacija

Dabartinė Pooku rinkos kapitalizacija yra $ 22.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $POOKU apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.66K

Pooku ($POOKU) kainos istorija USD

Šiandienos Pooku kainos pokytis į USD: $ 0.
Pooku 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000054201.
Pooku 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000080212.
Pooku 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00000416021360734767.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.10%
30 dienų$ +0.0000054201+23.92%
60 dienų$ +0.0000080212+35.40%
90 dienų$ +0.00000416021360734767+22.49%

Kas yra Pooku ($POOKU)

Welcome to Pooku! Inspired by the adorable “dog with hats” meme, Pooku is here to bring smiles and excitement to your crypto journey. Pooku is the brother of Dog with Hat, ACHI, and can also be seen on Ma_babezz’s Twitter. Follow the owner of Dog with Hat on Instagram: ma_babezz! Pooku is more than just a token; it’s a celebration of the internet’s quirky and endearing humor. Inspired by the iconic “dogwifhats” meme, Pooku embodies the playful spirit and creativity of the meme community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or new to the scene, Pooku offers a fun and engaging way to be part of something special. Get ready to laugh, trade, and hodl with Pooku!

Pooku ($POOKU) išteklius

Oficiali svetainė

Pooku kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pooku ($POOKU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pooku ($POOKU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pooku prognozes.

Peržiūrėkite Pooku kainos prognozę dabar!

$POOKU į vietos valiutas

Pooku ($POOKU) Tokenomika

Supratimas apie Pooku ($POOKU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $POOKUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pooku ($POOKU)

Kiek Pooku($POOKU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $POOKU kaina USD valiuta yra 0.00002266USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $POOKU į USD kaina?
Dabartinė $POOKU kaina USD valiuta yra $ 0.00002266. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pooku rinkos kapitalizacija?
$POOKU rinkos kapitalizacija yra $ 22.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $POOKU apyvartoje?
$POOKU apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $POOKU kaina?
$POOKU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00430338USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $POOKU kaina?
$POOKU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001103USD.
Kokia yra $POOKU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $POOKU yra --USD.
Ar $POOKU kaina šiais metais kils?
$POOKU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $POOKU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
