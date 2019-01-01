Pooku ($POOKU) Tokenomika
Pooku ($POOKU) Informacija
Welcome to Pooku! Inspired by the adorable “dog with hats” meme, Pooku is here to bring smiles and excitement to your crypto journey. Pooku is the brother of Dog with Hat, ACHI, and can also be seen on Ma_babezz’s Twitter. Follow the owner of Dog with Hat on Instagram: ma_babezz!
Pooku is more than just a token; it’s a celebration of the internet’s quirky and endearing humor. Inspired by the iconic “dogwifhats” meme, Pooku embodies the playful spirit and creativity of the meme community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or new to the scene, Pooku offers a fun and engaging way to be part of something special. Get ready to laugh, trade, and hodl with Pooku!
Pooku ($POOKU) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Pooku ($POOKU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Pooku ($POOKU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Pooku ($POOKU) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $POOKU tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek $POOKU tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate $POOKU tokenomiką, galite peržiūrėti $POOKU tokeno kainą realiuoju laiku!
$POOKU kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda $POOKU? Mūsų $POOKU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.