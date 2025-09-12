Daugiau apie PGEN

PGEN Kainos informacija

PGEN Oficiali svetainė

PGEN Tokenomika

PGEN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Polygen logotipas

Polygen kaina (PGEN)

Neįtraukta į sąrašą

1 PGEN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Polygen (PGEN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:08:27(UTC+8)

Polygen (PGEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051757
$ 0.051757$ 0.051757

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.87%

+1.76%

+1.76%

Polygen (PGEN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PGEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PGEN kaina yra $ 0.051757, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PGEN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polygen (PGEN) rinkos informacija

$ 21.54K
$ 21.54K$ 21.54K

--
----

$ 43.27K
$ 43.27K$ 43.27K

497.77M
497.77M 497.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Polygen rinkos kapitalizacija yra $ 21.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PGEN apyvartoje yra 497.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.27K

Polygen (PGEN) kainos istorija USD

Šiandienos Polygen kainos pokytis į USD: $ 0.
Polygen 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Polygen 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Polygen 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.87%
30 dienų$ 0+1.04%
60 dienų$ 0+23.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra Polygen (PGEN)

Polygen is the Community’s Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales. Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds. At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Polygen (PGEN) išteklius

Oficiali svetainė

Polygen kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polygen (PGEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polygen (PGEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polygen prognozes.

Peržiūrėkite Polygen kainos prognozę dabar!

PGEN į vietos valiutas

Polygen (PGEN) Tokenomika

Supratimas apie Polygen (PGEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PGENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Polygen (PGEN)

Kiek Polygen(PGEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PGEN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PGEN į USD kaina?
Dabartinė PGEN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polygen rinkos kapitalizacija?
PGEN rinkos kapitalizacija yra $ 21.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PGEN apyvartoje?
PGEN apyvartoje yra 497.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PGEN kaina?
PGEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.051757USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PGEN kaina?
PGEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PGEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PGEN yra --USD.
Ar PGEN kaina šiais metais kils?
PGEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PGEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:08:27(UTC+8)

Polygen (PGEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.