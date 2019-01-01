Polygen (PGEN) Tokenomika
Polygen (PGEN) Informacija
Polygen is the Community’s Launchpad, the first truly decentralized launchpad where projects are free to innovate, experiment and launch their ventures with no gatekeepers, no whitelist and no whales.
Projects have complete freedom to decide how much they want to raise, what auction mechanism they want to use, how they do their tiering, and they can operate any Project round (seed, private, public), or connect rounds.
At Polygen, we have created a huge opportunity for a rich and diverse community that is focused on the long-term success of Projects. To participate in a raise, simply complete our KYC process, and you are able to fund the Projects you love!
Polygen (PGEN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Polygen (PGEN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Polygen (PGEN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Polygen (PGEN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PGEN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek PGEN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate PGEN tokenomiką, galite peržiūrėti PGEN tokeno kainą realiuoju laiku!
