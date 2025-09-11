Daugiau apie POLLY

Polly logotipas

Polly kaina (POLLY)

Neįtraukta į sąrašą

1 POLLY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00616935
-0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Polly (POLLY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:26:25(UTC+8)

Polly (POLLY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00591267
24 val. žemiausia
$ 0.00640279
24 val. aukščiausia

$ 0.00591267
$ 0.00640279
$ 0.01234714
$ 0.00198855
-2.21%

-0.15%

-12.73%

-12.73%

Polly (POLLY) realiojo laiko kaina yra $0.00616935. Per pastarąsias 24 valandas POLLY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00591267 iki aukščiausios $ 0.00640279 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POLLY kaina yra $ 0.01234714, o žemiausia – $ 0.00198855.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POLLY per pastarąją valandą pasikeitė -2.21%, per 24 valandas – -0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Polly (POLLY) rinkos informacija

$ 6.18M
--
----

$ 6.18M
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė Polly rinkos kapitalizacija yra $ 6.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POLLY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.18M

Polly (POLLY) kainos istorija USD

Šiandienos Polly kainos pokytis į USD: $ 0.
Polly 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0022068708.
Polly 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008751111.
Polly 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001906609071782907.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.15%
30 dienų$ -0.0022068708-35.77%
60 dienų$ -0.0008751111-14.18%
90 dienų$ +0.001906609071782907+44.73%

Kas yra Polly (POLLY)

Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Polly (POLLY) išteklius

Oficiali svetainė

Polly kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Polly (POLLY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Polly (POLLY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Polly prognozes.

Peržiūrėkite Polly kainos prognozę dabar!

POLLY į vietos valiutas

Polly (POLLY) Tokenomika

Supratimas apie Polly (POLLY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie POLLYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Polly (POLLY)

Kiek Polly(POLLY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė POLLY kaina USD valiuta yra 0.00616935USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė POLLY į USD kaina?
Dabartinė POLLY kaina USD valiuta yra $ 0.00616935. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Polly rinkos kapitalizacija?
POLLY rinkos kapitalizacija yra $ 6.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra POLLY apyvartoje?
POLLY apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) POLLY kaina?
POLLY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01234714USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) POLLY kaina?
POLLY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00198855USD.
Kokia yra POLLY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis POLLY yra --USD.
Ar POLLY kaina šiais metais kils?
POLLY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite POLLY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.