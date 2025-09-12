Pollen kaina (POLLEN)
Pollen (POLLEN) realiojo laiko kaina yra $0.00722363. Per pastarąsias 24 valandas POLLEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00677371 iki aukščiausios $ 0.00806942 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia POLLEN kaina yra $ 0.075806, o žemiausia – $ 0.00539353.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, POLLEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Pollen rinkos kapitalizacija yra $ 930.74K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. POLLEN apyvartoje yra 128.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 420000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.03M
Šiandienos Pollen kainos pokytis į USD: $ -0.000148294207771168.
Pollen 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013694261.
Pollen 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0014606634.
Pollen 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.004113418625569956.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000148294207771168
|-2.01%
|30 dienų
|$ -0.0013694261
|-18.95%
|60 dienų
|$ -0.0014606634
|-20.22%
|90 dienų
|$ -0.004113418625569956
|-36.28%
Beraborrow unlocks instant liquidity against Berachain assets through the first PoL powered stablecoin, Nectar ($NECT). Built with simplicity and flexibility at its core, Beraborrow is designed to maximise opportunities for users without forcing them to sacrifice yield. The protocol enables users to deposit collateral assets into Dens, which mint our over-collateralised stablecoin, $NECT. $NECT can then be used throughout the Berachain DeFi ecosystem, unlocking further opportunities whilst maintaining exposure to the original assets. Initially built around $iBGT, the protocol has since evolved into a multi-collateral platform. Offering support for Bera native tokens, liquid staking derivatives, or LP positions, as collateral to mint $NECT. Beraborrow enables users to retain price exposure to their assets while unlocking liquidity. The protocol makes use of Proof of Liquidity (PoL) to supercharge key features and to bootstrap liquidity, enabling users to gain leverage to the collateral asset while boosting the yield it generates. Nectar ($NECT) is the first stablecoin fully collateralised by Berachain native assets, offering users a composable way to participate in the ecosystem without selling, all while benefiting from the unique advantages that PoL offers. Essentially, $NECT can be thought of as a unit of account that can accrue value through PoL and liquidations. Consider Beraborrow as a foundational building block for the Berachain. Our ambition is to develop a comprehensive suite of essential products that fuel growth for Berachain, starting with the core need for a Native CDP platform.
