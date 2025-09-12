Daugiau apie PLQ

Planq kaina (PLQ)

1 PLQ į USD – tiesioginė kaina:

$0.00220082
$0.00220082$0.00220082
-2.20%1D
Planq (PLQ) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:57:49(UTC+8)

Planq (PLQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00219778
24 val. žemiausia
$ 0.00224959
24 val. aukščiausia

$ 0.00219778
$ 0.00224959
$ 0.997878
$ 0
--

-2.14%

-0.13%

-0.13%

Planq (PLQ) realiojo laiko kaina yra $0.00220082. Per pastarąsias 24 valandas PLQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00219778 iki aukščiausios $ 0.00224959 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLQ kaina yra $ 0.997878, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLQ per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -2.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Planq (PLQ) rinkos informacija

$ 308.60K
--
$ 309.55K
140.22M
140,652,721.102909
Dabartinė Planq rinkos kapitalizacija yra $ 308.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PLQ apyvartoje yra 140.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 140652721.102909. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 309.55K

Planq (PLQ) kainos istorija USD

Šiandienos Planq kainos pokytis į USD: $ 0.
Planq 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002742615.
Planq 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007828811.
Planq 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0049042524676096485.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.14%
30 dienų$ -0.0002742615-12.46%
60 dienų$ -0.0007828811-35.57%
90 dienų$ -0.0049042524676096485-69.02%

Kas yra Planq (PLQ)

Planq (PLQ) išteklius

Planq kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Planq (PLQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Planq (PLQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Planq prognozes.

Peržiūrėkite Planq kainos prognozę dabar!

PLQ į vietos valiutas

Planq (PLQ) Tokenomika

Supratimas apie Planq (PLQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Planq (PLQ)

Kiek Planq(PLQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLQ kaina USD valiuta yra 0.00220082USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLQ į USD kaina?
Dabartinė PLQ kaina USD valiuta yra $ 0.00220082. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Planq rinkos kapitalizacija?
PLQ rinkos kapitalizacija yra $ 308.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLQ apyvartoje?
PLQ apyvartoje yra 140.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLQ kaina?
PLQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.997878USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLQ kaina?
PLQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PLQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLQ yra --USD.
Ar PLQ kaina šiais metais kils?
PLQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:57:49(UTC+8)

Planq (PLQ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.