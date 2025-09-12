Daugiau apie PATCHY

Patchy logotipas

Patchy kaina (PATCHY)

Neįtraukta į sąrašą

1 PATCHY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.80%1D
mexc
USD
Patchy (PATCHY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:56:24(UTC+8)

Patchy (PATCHY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0013772
$ 0.0013772$ 0.0013772

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+1.88%

+6.76%

+6.76%

Patchy (PATCHY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PATCHY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PATCHY kaina yra $ 0.0013772, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PATCHY per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – +1.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Patchy (PATCHY) rinkos informacija

$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K

--
----

$ 10.43K
$ 10.43K$ 10.43K

999.71M
999.71M 999.71M

999,714,050.425269
999,714,050.425269 999,714,050.425269

Dabartinė Patchy rinkos kapitalizacija yra $ 10.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PATCHY apyvartoje yra 999.71M vienetų, o bendras kiekis siekia 999714050.425269. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.43K

Patchy (PATCHY) kainos istorija USD

Šiandienos Patchy kainos pokytis į USD: $ 0.
Patchy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Patchy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Patchy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.88%
30 dienų$ 0+14.17%
60 dienų$ 0-69.67%
90 dienų$ 0--

Kas yra Patchy (PATCHY)

Patchy is a meme coin launched on LetsBonk.fun, centered around a shapeshifting gecko created by the fusion of major crypto meme archetypes. The project stands out through its focus on narrative, consistent content output, and high-quality animated memes. Patchy is designed to evolve with meme trends, collaborating closely with the Bonk ecosystem to push creativity and originality in the space. The team is committed to long-term growth through storytelling, culture, and community engagement.

Patchy (PATCHY) išteklius

Oficiali svetainė

Patchy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Patchy (PATCHY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Patchy (PATCHY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Patchy prognozes.

Peržiūrėkite Patchy kainos prognozę dabar!

PATCHY į vietos valiutas

Patchy (PATCHY) Tokenomika

Supratimas apie Patchy (PATCHY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PATCHYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Patchy (PATCHY)

Kiek Patchy(PATCHY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PATCHY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PATCHY į USD kaina?
Dabartinė PATCHY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Patchy rinkos kapitalizacija?
PATCHY rinkos kapitalizacija yra $ 10.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PATCHY apyvartoje?
PATCHY apyvartoje yra 999.71MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PATCHY kaina?
PATCHY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0013772USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PATCHY kaina?
PATCHY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PATCHY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PATCHY yra --USD.
Ar PATCHY kaina šiais metais kils?
PATCHY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PATCHY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:56:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.