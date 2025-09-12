OrbitAI kaina (ORBIT)
OrbitAI (ORBIT) realiojo laiko kaina yra $0.00953432. Per pastarąsias 24 valandas ORBIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00934335 iki aukščiausios $ 0.0095932 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ORBIT kaina yra $ 0.752919, o žemiausia – $ 0.00735093.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ORBIT per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – +0.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė OrbitAI rinkos kapitalizacija yra $ 90.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ORBIT apyvartoje yra 9.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 95.34K
Šiandienos OrbitAI kainos pokytis į USD: $ 0.
OrbitAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0015122995.
OrbitAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0038279360.
OrbitAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.01305376586099911.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.30%
|30 dienų
|$ -0.0015122995
|-15.86%
|60 dienų
|$ -0.0038279360
|-40.14%
|90 dienų
|$ -0.01305376586099911
|-57.79%
OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment.
Supratimas apie OrbitAI (ORBIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ORBITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
