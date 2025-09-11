Daugiau apie NIZA

Niza Global kaina(NIZA)

Niza Global (NIZA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:29:40(UTC+8)

Niza Global (NIZA) kainos informacija (USD)

Niza Global (NIZA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00005221. Per pastarąsias 24 valandas NIZA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000411 iki aukščiausios $ 0.00006199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIZA kaina yra $ 0.039299312880592206, o žemiausia – $ 0.000041056269446749.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIZA per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – +3.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Niza Global (NIZA) rinkos informacija

Dabartinė Niza Global rinkos kapitalizacija yra $ 401.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.43K. NIZA apyvartoje yra 7.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 7689999954. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 522.10K

Niza Global (NIZA) kainos istorija USD

Stebėkite Niza Global kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000016483+3.26%
30 dienų$ -0.0000102-16.35%
60 dienų$ -0.00001194-18.62%
90 dienų$ -0.00001269-19.56%
Niza Global kainos pokytis šiandien

Šiandien NIZA užfiksuotas $ +0.0000016483 (+3.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Niza Global 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000102 (-16.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Niza Global 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NIZA rodiklis pasikeitė $ -0.00001194 (-18.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Niza Global 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001269 (-19.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Niza Global (NIZA) pokyčius?

Peržiūrėkite Niza Global kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Niza Global (NIZA)

Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.

Niza Global galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Niza Global investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NIZAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Niza Global mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Niza Global, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Niza Global kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Niza Global (NIZA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Niza Global (NIZA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Niza Global prognozes.

Peržiūrėkite Niza Global kainos prognozę dabar!

Niza Global (NIZA) Tokenomika

Supratimas apie Niza Global (NIZA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIZAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Niza Global (NIZA)

Ieškote, kaip nusipirkti Niza Global? Viskas paprasta ir patogu! Niza Global lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NIZA į vietos valiutas

Niza Global išteklius

Išsamesnei Niza Global analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Niza Global svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Niza Global

Kiek Niza Global(NIZA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NIZA kaina USD valiuta yra 0.00005221USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NIZA į USD kaina?
Dabartinė NIZA kaina USD valiuta yra $ 0.00005221. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Niza Global rinkos kapitalizacija?
NIZA rinkos kapitalizacija yra $ 401.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NIZA apyvartoje?
NIZA apyvartoje yra 7.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NIZA kaina?
NIZA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.039299312880592206USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NIZA kaina?
NIZA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000041056269446749USD.
Kokia yra NIZA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NIZA yra $ 24.43KUSD.
Ar NIZA kaina šiais metais kils?
NIZA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NIZA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Niza Global (NIZA) svarbiausios industrijos naujienos

09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
