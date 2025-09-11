Niza Global (NIZA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00005221. Per pastarąsias 24 valandas NIZA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000411 iki aukščiausios $ 0.00006199 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIZA kaina yra $ 0.039299312880592206, o žemiausia – $ 0.000041056269446749.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIZA per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – +3.26%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Niza Global (NIZA) rinkos informacija
Dabartinė Niza Global rinkos kapitalizacija yra $ 401.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 24.43K. NIZA apyvartoje yra 7.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 7689999954. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 522.10K
Niza Global (NIZA) kainos istorija USD
Stebėkite Niza Global kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000016483
+3.26%
30 dienų
$ -0.0000102
-16.35%
60 dienų
$ -0.00001194
-18.62%
90 dienų
$ -0.00001269
-19.56%
Niza Global kainos pokytis šiandien
Šiandien NIZA užfiksuotas $ +0.0000016483 (+3.26%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Niza Global 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000102 (-16.35%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Niza Global 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NIZA rodiklis pasikeitė $ -0.00001194 (-18.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Niza Global 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00001269 (-19.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Niza Global (NIZA) pokyčius?
Niza Global Coin (NIZA) a blockchain Ethereum (ERC20) token, is the native digital currency of our ecosystem. It facilitates transactions within the Niza Global Global platform and serves as a channel of exchange, unit of account, and store of value.
Niza Global galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Niza Global investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti NIZAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Niza Global mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Niza Global, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Niza Global kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Niza Global (NIZA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Niza Global (NIZA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Niza Global prognozes.
Supratimas apie Niza Global (NIZA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIZAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Niza Global (NIZA)
Ieškote, kaip nusipirkti Niza Global? Viskas paprasta ir patogu! Niza Global lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.