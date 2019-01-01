OrbitAI (ORBIT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieOrbitAI (ORBIT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
OrbitAI (ORBIT) Informacija

OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment.

Oficiali svetainė:
https://orbitai.org/

OrbitAI (ORBIT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius OrbitAI (ORBIT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 59.58K
$ 59.58K$ 59.58K
Bendra pasiūla:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.50M
$ 9.50M$ 9.50M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 62.71K
$ 62.71K$ 62.71K
Visų laikų rekordas:
$ 0.752919
$ 0.752919$ 0.752919
Visų laikų minimumas:
$ 0.00626654
$ 0.00626654$ 0.00626654
Dabartinė kaina:
$ 0.00627106
$ 0.00627106$ 0.00627106

OrbitAI (ORBIT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti OrbitAI (ORBIT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ORBIT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek ORBIT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate ORBIT tokenomiką, galite peržiūrėti ORBIT tokeno kainą realiuoju laiku!

ORBIT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda ORBIT? Mūsų ORBIT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.