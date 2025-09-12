Daugiau apie OPSYS

Operating System logotipas

Operating System kaina (OPSYS)

Neįtraukta į sąrašą

1 OPSYS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-6.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Operating System (OPSYS) kainos grafikas realiu laiku
Operating System (OPSYS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-6.70%

+20.58%

+20.58%

Operating System (OPSYS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OPSYS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OPSYS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OPSYS per pastarąją valandą pasikeitė -0.09%, per 24 valandas – -6.70%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Operating System (OPSYS) rinkos informacija

$ 987.93K
$ 987.93K$ 987.93K

--
----

$ 987.93K
$ 987.93K$ 987.93K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Dabartinė Operating System rinkos kapitalizacija yra $ 987.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OPSYS apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 987.93K

Operating System (OPSYS) kainos istorija USD

Šiandienos Operating System kainos pokytis į USD: $ 0.
Operating System 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Operating System 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Operating System 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-6.70%
30 dienų$ 0-55.42%
60 dienų$ 0+106.24%
90 dienų$ 0--

Kas yra Operating System (OPSYS)

Operating System — a fast-moving creative digital design agency develops that transforms brands starting with strategy and identity. We help to imagine and develop the brand guidelines and design systems that help you thrive in a changing world while reaching and connecting via social and digital gallery stewardship. With the help of our in-house production teams, we are able to launch campaigns at speed. While delivering content at scale to truly communicate on a one-to-one basis.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Operating System (OPSYS) išteklius

Oficiali svetainė

Operating System kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Operating System (OPSYS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Operating System (OPSYS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Operating System prognozes.

Peržiūrėkite Operating System kainos prognozę dabar!

OPSYS į vietos valiutas

Operating System (OPSYS) Tokenomika

Supratimas apie Operating System (OPSYS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OPSYSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Operating System (OPSYS)

Kiek Operating System(OPSYS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OPSYS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OPSYS į USD kaina?
Dabartinė OPSYS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Operating System rinkos kapitalizacija?
OPSYS rinkos kapitalizacija yra $ 987.93KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OPSYS apyvartoje?
OPSYS apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OPSYS kaina?
OPSYS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OPSYS kaina?
OPSYS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OPSYS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OPSYS yra --USD.
Ar OPSYS kaina šiais metais kils?
OPSYS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OPSYS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:23:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.