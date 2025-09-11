Daugiau apie OKAYEG

OKAYEG Kainos informacija

OKAYEG Oficiali svetainė

OKAYEG Tokenomika

OKAYEG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Okayeg logotipas

Okayeg kaina (OKAYEG)

Neįtraukta į sąrašą

1 OKAYEG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Okayeg (OKAYEG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:36:43(UTC+8)

Okayeg (OKAYEG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

+1.99%

-7.32%

-7.32%

Okayeg (OKAYEG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas OKAYEG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OKAYEG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OKAYEG per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +1.99%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Okayeg (OKAYEG) rinkos informacija

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

--
----

$ 2.57M
$ 2.57M$ 2.57M

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Dabartinė Okayeg rinkos kapitalizacija yra $ 2.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OKAYEG apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.57M

Okayeg (OKAYEG) kainos istorija USD

Šiandienos Okayeg kainos pokytis į USD: $ 0.
Okayeg 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Okayeg 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Okayeg 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.99%
30 dienų$ 0-44.73%
60 dienų$ 0-36.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra Okayeg (OKAYEG)

Okayeg is one of the most popular Twitch emote memes and has now become a meme token!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Okayeg (OKAYEG) išteklius

Oficiali svetainė

Okayeg kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Okayeg (OKAYEG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Okayeg (OKAYEG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Okayeg prognozes.

Peržiūrėkite Okayeg kainos prognozę dabar!

OKAYEG į vietos valiutas

Okayeg (OKAYEG) Tokenomika

Supratimas apie Okayeg (OKAYEG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OKAYEGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Okayeg (OKAYEG)

Kiek Okayeg(OKAYEG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OKAYEG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OKAYEG į USD kaina?
Dabartinė OKAYEG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Okayeg rinkos kapitalizacija?
OKAYEG rinkos kapitalizacija yra $ 2.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OKAYEG apyvartoje?
OKAYEG apyvartoje yra 420.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OKAYEG kaina?
OKAYEG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OKAYEG kaina?
OKAYEG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra OKAYEG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OKAYEG yra --USD.
Ar OKAYEG kaina šiais metais kils?
OKAYEG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OKAYEG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:36:43(UTC+8)

Okayeg (OKAYEG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.