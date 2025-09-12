Daugiau apie PEANUT

OG Peanut logotipas

OG Peanut kaina (PEANUT)

Neįtraukta į sąrašą

1 PEANUT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00044885
$0.00044885$0.00044885
+0.10%1D
mexc
USD
OG Peanut (PEANUT) kainos grafikas realiu laiku
OG Peanut (PEANUT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02235476
$ 0.02235476$ 0.02235476

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

+0.17%

+8.20%

+8.20%

OG Peanut (PEANUT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas PEANUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PEANUT kaina yra $ 0.02235476, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PEANUT per pastarąją valandą pasikeitė +0.50%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OG Peanut (PEANUT) rinkos informacija

$ 448.71K
$ 448.71K$ 448.71K

--
----

$ 448.71K
$ 448.71K$ 448.71K

999.88M
999.88M 999.88M

999,879,669.463729
999,879,669.463729 999,879,669.463729

Dabartinė OG Peanut rinkos kapitalizacija yra $ 448.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. PEANUT apyvartoje yra 999.88M vienetų, o bendras kiekis siekia 999879669.463729. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 448.71K

OG Peanut (PEANUT) kainos istorija USD

Šiandienos OG Peanut kainos pokytis į USD: $ 0.
OG Peanut 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OG Peanut 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
OG Peanut 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.17%
30 dienų$ 0-15.78%
60 dienų$ 0-21.54%
90 dienų$ 0--

Kas yra OG Peanut (PEANUT)

Peanut (2017 – November 1, 2024), was an eastern gray squirrel rescued by Mark Longo in New York in 2017. He became Mark’s pet, best friend, and family member. Peanut was often displayed in videos and became viral on TikTok, Instagram, and the web. On October 30, 2024, Peanut was seized from Mark’s home by the New York State Department of Environmental Conservation and was later euthanized. Peanut's death triggered an outcry on social media, backlash from the public, condemnation from lawmakers, and the introduction of legislation aimed at preventing similar incidents in the future.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

OG Peanut (PEANUT) išteklius

Oficiali svetainė

OG Peanut kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OG Peanut (PEANUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OG Peanut (PEANUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OG Peanut prognozes.

Peržiūrėkite OG Peanut kainos prognozę dabar!

PEANUT į vietos valiutas

OG Peanut (PEANUT) Tokenomika

Supratimas apie OG Peanut (PEANUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PEANUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OG Peanut (PEANUT)

Kiek OG Peanut(PEANUT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PEANUT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PEANUT į USD kaina?
Dabartinė PEANUT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OG Peanut rinkos kapitalizacija?
PEANUT rinkos kapitalizacija yra $ 448.71KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PEANUT apyvartoje?
PEANUT apyvartoje yra 999.88MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PEANUT kaina?
PEANUT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02235476USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PEANUT kaina?
PEANUT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra PEANUT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PEANUT yra --USD.
Ar PEANUT kaina šiais metais kils?
PEANUT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PEANUT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
