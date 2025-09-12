Nova Fox kaina (NFX)
+1.11%
+3.27%
+15.44%
+15.44%
Nova Fox (NFX) realiojo laiko kaina yra $0.175915. Per pastarąsias 24 valandas NFX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.168356 iki aukščiausios $ 0.180261 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFX kaina yra $ 0.231692, o žemiausia – $ 0.03005925.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFX per pastarąją valandą pasikeitė +1.11%, per 24 valandas – +3.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Nova Fox rinkos kapitalizacija yra $ 1.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NFX apyvartoje yra 7.59M vienetų, o bendras kiekis siekia 74228359.55955435. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.21M
Šiandienos Nova Fox kainos pokytis į USD: $ +0.0055728.
Nova Fox 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2916318342.
Nova Fox 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3938944077.
Nova Fox 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.08015212141032472.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0055728
|+3.27%
|30 dienų
|$ +0.2916318342
|+165.78%
|60 dienų
|$ +0.3938944077
|+223.91%
|90 dienų
|$ +0.08015212141032472
|+83.70%
Nova — A Launch Engine for the Web3 Frontier Nova is a next-generation multichain ecosystem designed to accelerate the launch and growth of Web3 projects across GameFi, DeFi, and AI-powered infrastructure. At the heart of Nova is $NFX, a fully audited, fixed-supply utility token that fuels everything from staking and governance to launchpad access and in-game utility. Built on Cronos and expanding to Solana, Nova provides the tools, support, and infrastructure needed to take Web3 ideas from concept to scale — with a focus on security, usability, and community alignment. What Nova Offers 1. Multichain Launchpad Nova’s secure, fully-audited launchpad supports token generation, smart contract deployment, fundraising, and liquidity setup. It’s built to give new projects end-to-end support — including audits, KYC onboarding, tokenomics design, listings, and marketing. Nova's approach is not plug-and-play — it’s hands-on and strategic, with a strong focus on long-term project success. 2. GameFi Ecosystem Nova integrates a tap-to-earn Telegram game, with a roadmap expanding toward mobile apps, PvP, boss raids, and NFT character systems. Players can earn and upgrade using $NFX and $NSTAR tokens. The game acts as both an on-chain engagement tool and a gateway into the wider Nova ecosystem. 3. AI Integration Nova features intelligent in-game companions that evolve with user behavior. Additionally, platform-based AI agents are being developed to assist with smart portfolio allocation, DeFi navigation, and personalized user support — making Web3 more accessible and intuitive. 4. Full-Stack Launch Support Projects launching on Nova benefit from unmatched resources: Token & smart contract creation Security audits (via CertiK) LP formation & vesting systems Farming & staking mechanics CEX & CMC listings Venture capital intros & strategic partnerships Marketing, branding & cross-chain bridging About $NFX $NFX is the ecosystem's core utility token with the following use cases: Access to launchpad tiers & allocations Staking for passive rewards Governance & protocol voting GameFi upgrades & companion evolution Reward sharing from platform activity Cross-utility for partner protocols With a fixed supply of 100 million tokens, deflationary mechanisms, and a portion of platform revenue cycling back to $NFX stakers, the token is designed for long-term sustainability — not short-term speculation. Security & Transparency Nova’s smart contracts are fully audited by CertiK. Unsold presale tokens are burned, and LP tokens will be locked for 5 years. All participating projects are required to undergo a KYC and onboarding process, ensuring trust for both users and investors. Roadmap Highlights Launchpad live on Cronos → expanding to Solana GameFi Season 1 with AI-powered gameplay NFT integrations and boss raids Real-world staking tools & AI-agent expansion Bridging, CEX listings, and governance rollout Conclusion Nova is more than a platform — it’s a launch engine for serious builders. With battle-tested infrastructure, real utility, and a community-first approach, Nova is helping define the future of multichain Web3. This is Nova. Powered by $NFX. Built for what’s next.
