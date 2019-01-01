Nova Fox (NFX) Tokenomika
Nova Fox (NFX) Informacija
Nova — A Launch Engine for the Web3 Frontier Nova is a next-generation multichain ecosystem designed to accelerate the launch and growth of Web3 projects across GameFi, DeFi, and AI-powered infrastructure. At the heart of Nova is $NFX, a fully audited, fixed-supply utility token that fuels everything from staking and governance to launchpad access and in-game utility.
Built on Cronos and expanding to Solana, Nova provides the tools, support, and infrastructure needed to take Web3 ideas from concept to scale — with a focus on security, usability, and community alignment.
What Nova Offers
Multichain Launchpad Nova’s secure, fully-audited launchpad supports token generation, smart contract deployment, fundraising, and liquidity setup. It’s built to give new projects end-to-end support — including audits, KYC onboarding, tokenomics design, listings, and marketing. Nova's approach is not plug-and-play — it’s hands-on and strategic, with a strong focus on long-term project success.
GameFi Ecosystem Nova integrates a tap-to-earn Telegram game, with a roadmap expanding toward mobile apps, PvP, boss raids, and NFT character systems. Players can earn and upgrade using $NFX and $NSTAR tokens. The game acts as both an on-chain engagement tool and a gateway into the wider Nova ecosystem.
AI Integration Nova features intelligent in-game companions that evolve with user behavior. Additionally, platform-based AI agents are being developed to assist with smart portfolio allocation, DeFi navigation, and personalized user support — making Web3 more accessible and intuitive.
Full-Stack Launch Support Projects launching on Nova benefit from unmatched resources: Token & smart contract creation Security audits (via CertiK) LP formation & vesting systems Farming & staking mechanics CEX & CMC listings Venture capital intros & strategic partnerships Marketing, branding & cross-chain bridging
About $NFX $NFX is the ecosystem's core utility token with the following use cases:
Access to launchpad tiers & allocations Staking for passive rewards Governance & protocol voting GameFi upgrades & companion evolution Reward sharing from platform activity Cross-utility for partner protocols
With a fixed supply of 100 million tokens, deflationary mechanisms, and a portion of platform revenue cycling back to $NFX stakers, the token is designed for long-term sustainability — not short-term speculation.
Security & Transparency Nova’s smart contracts are fully audited by CertiK. Unsold presale tokens are burned, and LP tokens will be locked for 5 years. All participating projects are required to undergo a KYC and onboarding process, ensuring trust for both users and investors.
Roadmap Highlights Launchpad live on Cronos → expanding to Solana GameFi Season 1 with AI-powered gameplay NFT integrations and boss raids Real-world staking tools & AI-agent expansion Bridging, CEX listings, and governance rollout
Conclusion Nova is more than a platform — it’s a launch engine for serious builders. With battle-tested infrastructure, real utility, and a community-first approach, Nova is helping define the future of multichain Web3.
This is Nova. Powered by $NFX. Built for what’s next.
Nova Fox (NFX) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Nova Fox (NFX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Nova Fox (NFX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Nova Fox (NFX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NFX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NFX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NFX tokenomiką, galite peržiūrėti NFX tokeno kainą realiuoju laiku!
NFX kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda NFX? Mūsų NFX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
