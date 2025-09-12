Daugiau apie NICK

nick kaina (NICK)

Neįtraukta į sąrašą

1 NICK į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001412
$0.0001412
+2.10%1D
nick (NICK) kainos grafikas realiu laiku
nick (NICK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00013624
$ 0.00013624
24 val. žemiausia
$ 0.00014213
$ 0.00014213
24 val. aukščiausia

$ 0.00013624
$ 0.00013624

$ 0.00014213
$ 0.00014213

$ 0.00201687
$ 0.00201687

$ 0.00012065
$ 0.00012065

+0.19%

+2.16%

-9.22%

-9.22%

nick (NICK) realiojo laiko kaina yra $0.0001412. Per pastarąsias 24 valandas NICK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00013624 iki aukščiausios $ 0.00014213 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NICK kaina yra $ 0.00201687, o žemiausia – $ 0.00012065.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NICK per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – +2.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

nick (NICK) rinkos informacija

$ 141.96K
$ 141.96K

--
----

$ 141.96K
$ 141.96K

999.83M
999.83M

999,826,800.827276
999,826,800.827276

Dabartinė nick rinkos kapitalizacija yra $ 141.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NICK apyvartoje yra 999.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 999826800.827276. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.96K

nick (NICK) kainos istorija USD

Šiandienos nick kainos pokytis į USD: $ 0.
nick 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000324161.
nick 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000233108.
nick 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00002453875929937461.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.16%
30 dienų$ -0.0000324161-22.95%
60 dienų$ -0.0000233108-16.50%
90 dienų$ -0.00002453875929937461-14.80%

Kas yra nick (NICK)

Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time​​.

nick (NICK) išteklius

nick kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos nick (NICK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų nick (NICK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes nick prognozes.

Peržiūrėkite nick kainos prognozę dabar!

NICK į vietos valiutas

nick (NICK) Tokenomika

Supratimas apie nick (NICK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NICKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie nick (NICK)

Kiek nick(NICK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NICK kaina USD valiuta yra 0.0001412USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NICK į USD kaina?
Dabartinė NICK kaina USD valiuta yra $ 0.0001412. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra nick rinkos kapitalizacija?
NICK rinkos kapitalizacija yra $ 141.96KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NICK apyvartoje?
NICK apyvartoje yra 999.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NICK kaina?
NICK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00201687USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NICK kaina?
NICK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00012065USD.
Kokia yra NICK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NICK yra --USD.
Ar NICK kaina šiais metais kils?
NICK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NICK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
