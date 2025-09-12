Daugiau apie NEST

1 NEST į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003645
$0.0003645
0.00%1D
mexc
USD
Nest Protocol (NEST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:51:50(UTC+8)

Nest Protocol (NEST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00036317
$ 0.00036317
24 val. žemiausia
$ 0.00036553
$ 0.00036553
24 val. aukščiausia

$ 0.00036317
$ 0.00036317

$ 0.00036553
$ 0.00036553

$ 0.237647
$ 0.237647

$ 0.000011
$ 0.000011

--

-0.00%

+562.73%

+562.73%

Nest Protocol (NEST) realiojo laiko kaina yra $0.0003645. Per pastarąsias 24 valandas NEST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00036317 iki aukščiausios $ 0.00036553 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEST kaina yra $ 0.237647, o žemiausia – $ 0.000011.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEST per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +562.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nest Protocol (NEST) rinkos informacija

$ 2.16M
$ 2.16M

--
----

$ 3.65M
$ 3.65M

5.93B
5.93B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Dabartinė Nest Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 2.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NEST apyvartoje yra 5.93B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.65M

Nest Protocol (NEST) kainos istorija USD

Šiandienos Nest Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Nest Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000291112.
Nest Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005093115.
Nest Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00018369154467818923.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.00%
30 dienų$ +0.0000291112+7.99%
60 dienų$ +0.0005093115+139.73%
90 dienų$ +0.00018369154467818923+101.59%

Kas yra Nest Protocol (NEST)

Nest protocol is a decentralized price fact Oracle protocol network based on Ethereum network.

Nest Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nest Protocol (NEST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nest Protocol (NEST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nest Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Nest Protocol kainos prognozę dabar!

NEST į vietos valiutas

Nest Protocol (NEST) Tokenomika

Supratimas apie Nest Protocol (NEST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NESTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nest Protocol (NEST)

Kiek Nest Protocol(NEST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEST kaina USD valiuta yra 0.0003645USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEST į USD kaina?
Dabartinė NEST kaina USD valiuta yra $ 0.0003645. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nest Protocol rinkos kapitalizacija?
NEST rinkos kapitalizacija yra $ 2.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEST apyvartoje?
NEST apyvartoje yra 5.93BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEST kaina?
NEST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.237647USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEST kaina?
NEST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000011USD.
Kokia yra NEST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEST yra --USD.
Ar NEST kaina šiais metais kils?
NEST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:51:50(UTC+8)

Nest Protocol (NEST) svarbiausios industrijos naujienos

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.