Nest Elixir Vault kaina (NELIXIR)

Neįtraukta į sąrašą

1 NELIXIR į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
USD
Nest Elixir Vault (NELIXIR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:05:20(UTC+8)

Nest Elixir Vault (NELIXIR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+0.01%

+0.09%

+0.09%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) realiojo laiko kaina yra $1.037. Per pastarąsias 24 valandas NELIXIR svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.037 iki aukščiausios $ 1.037 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NELIXIR kaina yra $ 1.037, o žemiausia – $ 1.018.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NELIXIR per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Nest Elixir Vault rinkos kapitalizacija yra $ 381.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NELIXIR apyvartoje yra 368.30K vienetų, o bendras kiekis siekia 368296.18247. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 381.93K

Nest Elixir Vault (NELIXIR) kainos istorija USD

Šiandienos Nest Elixir Vault kainos pokytis į USD: $ +0.000154.
Nest Elixir Vault 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0045216311.
Nest Elixir Vault 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0104073320.
Nest Elixir Vault 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.014225.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000154+0.01%
30 dienų$ +0.0045216311+0.44%
60 dienų$ +0.0104073320+1.00%
90 dienų$ +0.014225+1.39%

Kas yra Nest Elixir Vault (NELIXIR)

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) išteklius

Oficiali svetainė

Nest Elixir Vault kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nest Elixir Vault (NELIXIR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nest Elixir Vault (NELIXIR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nest Elixir Vault prognozes.

Peržiūrėkite Nest Elixir Vault kainos prognozę dabar!

NELIXIR į vietos valiutas

Nest Elixir Vault (NELIXIR) Tokenomika

Supratimas apie Nest Elixir Vault (NELIXIR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NELIXIRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Kiek Nest Elixir Vault(NELIXIR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NELIXIR kaina USD valiuta yra 1.037USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NELIXIR į USD kaina?
Dabartinė NELIXIR kaina USD valiuta yra $ 1.037. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nest Elixir Vault rinkos kapitalizacija?
NELIXIR rinkos kapitalizacija yra $ 381.93KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NELIXIR apyvartoje?
NELIXIR apyvartoje yra 368.30KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NELIXIR kaina?
NELIXIR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.037USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NELIXIR kaina?
NELIXIR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.018USD.
Kokia yra NELIXIR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NELIXIR yra --USD.
Ar NELIXIR kaina šiais metais kils?
NELIXIR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NELIXIR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.