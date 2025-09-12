Daugiau apie NERDY

NerdyDude kaina (NERDY)

Neįtraukta į sąrašą

1 NERDY į USD – tiesioginė kaina:

NerdyDude (NERDY) kainos grafikas realiu laiku
NerdyDude (NERDY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00137807
$ 0.00137807$ 0.00137807

$ 0
$ 0$ 0

+4.68%

+4.68%

NerdyDude (NERDY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NERDY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NERDY kaina yra $ 0.00137807, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NERDY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NerdyDude (NERDY) rinkos informacija

$ 25.68K
$ 25.68K$ 25.68K

$ 25.68K
$ 25.68K$ 25.68K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė NerdyDude rinkos kapitalizacija yra $ 25.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NERDY apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.68K

NerdyDude (NERDY) kainos istorija USD

Šiandienos NerdyDude kainos pokytis į USD: $ 0.
NerdyDude 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NerdyDude 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NerdyDude 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-32.84%
60 dienų$ 0-7.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra NerdyDude (NERDY)

NerdyDude ($Nerdy) was created on December 22 by a group of nerds who were tired of uninspired projects in the crypto world. We wanted to build something that truly stands out - something that speaks to the heart of nerd culture while showcasing breathtaking creativity. With NerdyDude, we've crafted a project that blends humor, innovation, and incredible artwork into a coin that every Nerd can relate to.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NerdyDude (NERDY) išteklius

Oficiali svetainė

NerdyDude kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NerdyDude (NERDY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NerdyDude (NERDY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NerdyDude prognozes.

Peržiūrėkite NerdyDude kainos prognozę dabar!

NERDY į vietos valiutas

NerdyDude (NERDY) Tokenomika

Supratimas apie NerdyDude (NERDY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NERDYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NerdyDude (NERDY)

Kiek NerdyDude(NERDY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NERDY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NERDY į USD kaina?
Dabartinė NERDY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NerdyDude rinkos kapitalizacija?
NERDY rinkos kapitalizacija yra $ 25.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NERDY apyvartoje?
NERDY apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NERDY kaina?
NERDY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00137807USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NERDY kaina?
NERDY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NERDY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NERDY yra --USD.
Ar NERDY kaina šiais metais kils?
NERDY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NERDY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.