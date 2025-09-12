Daugiau apie MOONY

MOONY logotipas

MOONY kaina (MOONY)

Neįtraukta į sąrašą

1 MOONY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
MOONY (MOONY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:53:55(UTC+8)

MOONY (MOONY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00151023
$ 0.00151023$ 0.00151023

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.35%

+0.35%

MOONY (MOONY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MOONY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOONY kaina yra $ 0.00151023, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOONY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MOONY (MOONY) rinkos informacija

$ 53.72K
$ 53.72K$ 53.72K

--
----

$ 53.72K
$ 53.72K$ 53.72K

999.94M
999.94M 999.94M

999,942,881.218983
999,942,881.218983 999,942,881.218983

Dabartinė MOONY rinkos kapitalizacija yra $ 53.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MOONY apyvartoje yra 999.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 999942881.218983. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.72K

MOONY (MOONY) kainos istorija USD

Šiandienos MOONY kainos pokytis į USD: $ 0.
MOONY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MOONY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MOONY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-34.01%
60 dienų$ 0-6.08%
90 dienų$ 0--

Kas yra MOONY (MOONY)

MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management #Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting. #Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies. $MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together! Phase 1 Community Building + Phase 2 Technical Infrastructure Development + Phase 3 MOONY Community Fund + Phase 4 Ecosystem Expansion + Phase 5 Advanced Features for Hodlers + Phase 6 Project Expansion

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MOONY (MOONY) išteklius

Oficiali svetainė

MOONY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MOONY (MOONY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MOONY (MOONY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MOONY prognozes.

Peržiūrėkite MOONY kainos prognozę dabar!

MOONY į vietos valiutas

MOONY (MOONY) Tokenomika

Supratimas apie MOONY (MOONY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOONYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MOONY (MOONY)

Kiek MOONY(MOONY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOONY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOONY į USD kaina?
Dabartinė MOONY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MOONY rinkos kapitalizacija?
MOONY rinkos kapitalizacija yra $ 53.72KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOONY apyvartoje?
MOONY apyvartoje yra 999.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOONY kaina?
MOONY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00151023USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOONY kaina?
MOONY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MOONY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOONY yra --USD.
Ar MOONY kaina šiais metais kils?
MOONY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOONY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:53:55(UTC+8)

