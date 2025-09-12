Daugiau apie MPUP

MoonPup kaina (MPUP)

Neįtraukta į sąrašą

1 MPUP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
USD
MoonPup (MPUP) kainos grafikas realiu laiku
MoonPup (MPUP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00007059
24 val. žemiausia
$ 0.00007289
24 val. aukščiausia

$ 0.00007059
$ 0.00007289
$ 0.00476901
$ 0.00003677
+0.64%

+1.07%

+9.24%

+9.24%

MoonPup (MPUP) realiojo laiko kaina yra $0.00007229. Per pastarąsias 24 valandas MPUP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00007059 iki aukščiausios $ 0.00007289 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MPUP kaina yra $ 0.00476901, o žemiausia – $ 0.00003677.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MPUP per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – +1.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MoonPup (MPUP) rinkos informacija

$ 71.91K
--
$ 71.91K
999.78M
999,779,288.076396
Dabartinė MoonPup rinkos kapitalizacija yra $ 71.91K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MPUP apyvartoje yra 999.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 999779288.076396. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 71.91K

MoonPup (MPUP) kainos istorija USD

Šiandienos MoonPup kainos pokytis į USD: $ 0.
MoonPup 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000245448.
MoonPup 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000203641.
MoonPup 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00001907100168886417.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.07%
30 dienų$ +0.0000245448+33.95%
60 dienų$ +0.0000203641+28.17%
90 dienų$ -0.00001907100168886417-20.87%

Kas yra MoonPup (MPUP)

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MoonPup (MPUP) išteklius

Oficiali svetainė

MoonPup kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MoonPup (MPUP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MoonPup (MPUP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MoonPup prognozes.

Peržiūrėkite MoonPup kainos prognozę dabar!

MPUP į vietos valiutas

MoonPup (MPUP) Tokenomika

Supratimas apie MoonPup (MPUP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MPUPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MoonPup (MPUP)

Kiek MoonPup(MPUP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MPUP kaina USD valiuta yra 0.00007229USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MPUP į USD kaina?
Dabartinė MPUP kaina USD valiuta yra $ 0.00007229. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MoonPup rinkos kapitalizacija?
MPUP rinkos kapitalizacija yra $ 71.91KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MPUP apyvartoje?
MPUP apyvartoje yra 999.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MPUP kaina?
MPUP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00476901USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MPUP kaina?
MPUP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003677USD.
Kokia yra MPUP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MPUP yra --USD.
Ar MPUP kaina šiais metais kils?
MPUP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MPUP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:53:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.