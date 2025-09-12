MNet Continuum kaina (NUUM)
-0.51%
+1.76%
+10.04%
+10.04%
MNet Continuum (NUUM) realiojo laiko kaina yra $0.00202412. Per pastarąsias 24 valandas NUUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00197614 iki aukščiausios $ 0.00206147 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NUUM kaina yra $ 0.603414, o žemiausia – $ 0.00110042.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NUUM per pastarąją valandą pasikeitė -0.51%, per 24 valandas – +1.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MNet Continuum rinkos kapitalizacija yra $ 268.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NUUM apyvartoje yra 132.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.03M
Šiandienos MNet Continuum kainos pokytis į USD: $ 0.
MNet Continuum 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004493034.
MNet Continuum 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007853990.
MNet Continuum 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000799073475649262.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.76%
|30 dienų
|$ +0.0004493034
|+22.20%
|60 dienų
|$ +0.0007853990
|+38.80%
|90 dienų
|$ +0.000799073475649262
|+65.23%
MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.
