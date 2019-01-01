MNet Continuum (NUUM) Tokenomika
MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM
- Native coin for paying transaction fees on the blockchain network
- Governance token
- Universal currency in the Core components
- NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.
MNet Continuum (NUUM) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius MNet Continuum (NUUM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
MNet Continuum (NUUM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MNet Continuum (NUUM) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NUUM tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NUUM tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NUUM tokenomiką, galite peržiūrėti NUUM tokeno kainą realiuoju laiku!
NUUM kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda NUUM? Mūsų NUUM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
