MindAI kaina (MDAI)
+1.41%
-97.92%
-97.92%
MindAI (MDAI) realiojo laiko kaina yra $0.079849. Per pastarąsias 24 valandas MDAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.077819 iki aukščiausios $ 0.080033 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MDAI kaina yra $ 32.06, o žemiausia – $ 0.075463.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MDAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -97.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MindAI rinkos kapitalizacija yra $ 73.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MDAI apyvartoje yra 922.48K vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.85K
Šiandienos MindAI kainos pokytis į USD: $ +0.00111254.
MindAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0780723038.
MindAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0752057167.
MindAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -1.5982868231796277.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00111254
|+1.41%
|30 dienų
|$ -0.0780723038
|-97.77%
|60 dienų
|$ -0.0752057167
|-94.18%
|90 dienų
|$ -1.5982868231796277
|-95.24%
Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI. MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram. 70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY. The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth.
Supratimas apie MindAI (MDAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MDAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
