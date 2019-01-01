MindAI (MDAI) Tokenomika

MindAI (MDAI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieMindAI (MDAI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
MindAI (MDAI) Informacija

Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI.

MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram.

70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY.

The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth.

Oficiali svetainė:
https://mindaiproject.com
Baltoji knyga:
https://docs.mindaiproject.com

MindAI (MDAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius MindAI (MDAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 53.11K
Bendra pasiūla:
$ 1.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 922.48K
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 57.57K
Visų laikų rekordas:
$ 32.06
Visų laikų minimumas:
$ 0.056761
Dabartinė kaina:
$ 0.057575
MindAI (MDAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MindAI (MDAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MDAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MDAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MDAI tokenomiką, galite peržiūrėti MDAI tokeno kainą realiuoju laiku!

MDAI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MDAI? Mūsų MDAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

