Midas mBASIS kaina (MBASIS)

Neįtraukta į sąrašą

1 MBASIS į USD – tiesioginė kaina:

$1.14
$1.14$1.14
0.00%1D
USD
Midas mBASIS (MBASIS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:32:02(UTC+8)

Midas mBASIS (MBASIS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 val. žemiausia
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
24 val. aukščiausia

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 0.219164
$ 0.219164$ 0.219164

0.00%

0.00%

+0.18%

+0.18%

Midas mBASIS (MBASIS) realiojo laiko kaina yra $1.14. Per pastarąsias 24 valandas MBASIS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.14 iki aukščiausios $ 1.14 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBASIS kaina yra $ 1.14, o žemiausia – $ 0.219164.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBASIS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Midas mBASIS (MBASIS) rinkos informacija

$ 12.34M
$ 12.34M$ 12.34M

--
----

$ 12.34M
$ 12.34M$ 12.34M

10.85M
10.85M 10.85M

10,849,598.96460106
10,849,598.96460106 10,849,598.96460106

Dabartinė Midas mBASIS rinkos kapitalizacija yra $ 12.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MBASIS apyvartoje yra 10.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 10849598.96460106. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.34M

Midas mBASIS (MBASIS) kainos istorija USD

Šiandienos Midas mBASIS kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Midas mBASIS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0754100880.
Midas mBASIS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0223926780.
Midas mBASIS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.02484642.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ +0.0754100880+6.61%
60 dienų$ +0.0223926780+1.96%
90 dienų$ +0.02484642+2.23%

Kas yra Midas mBASIS (MBASIS)

At Midas, we believe investing should be as open, accessible, and transparent as the internet itself. Our mission is to pioneer internet native investing, bringing investment-grade assets to the open web. By leveraging blockchain technology, we remove the traditional barriers that have long restricted access to high-quality financial products, making them available to everyone. Midas is built for the decentralized future, where secure and compliant investment opportunities are available with just a click—open, permissionless, and built for the web.

Midas mBASIS (MBASIS) išteklius

Midas mBASIS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Midas mBASIS (MBASIS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Midas mBASIS (MBASIS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Midas mBASIS prognozes.

Peržiūrėkite Midas mBASIS kainos prognozę dabar!

MBASIS į vietos valiutas

Midas mBASIS (MBASIS) Tokenomika

Supratimas apie Midas mBASIS (MBASIS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBASISišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Midas mBASIS (MBASIS)

Kiek Midas mBASIS(MBASIS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MBASIS kaina USD valiuta yra 1.14USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MBASIS į USD kaina?
Dabartinė MBASIS kaina USD valiuta yra $ 1.14. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Midas mBASIS rinkos kapitalizacija?
MBASIS rinkos kapitalizacija yra $ 12.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MBASIS apyvartoje?
MBASIS apyvartoje yra 10.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MBASIS kaina?
MBASIS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.14USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MBASIS kaina?
MBASIS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.219164USD.
Kokia yra MBASIS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MBASIS yra --USD.
Ar MBASIS kaina šiais metais kils?
MBASIS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MBASIS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:32:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.