Midas mBASIS (MBASIS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Midas mBASIS kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MBASIS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Midas mBASIS kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Midas mBASIS kainos prognozė






Midas mBASIS Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Midas mBASIS (MBASIS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Midas mBASIS galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.14 prekybos kainą 2025 m.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Midas mBASIS galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1969 prekybos kainą 2026 m.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MBASIS ateities kaina yra $ 1.2568 su 10.25% augimo norma.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MBASIS ateities kaina yra $ 1.3196 su 15.76% augimo norma.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBASIS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3856, o augimo norma – 21.55%.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MBASIS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.4549, o augimo norma – 27.63%.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Midas mBASIS kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.3699 prekybos kainą.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Midas mBASIS kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.8604 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.14
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1969
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2568
    10.25%
  • 2028
    $ 1.3196
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3856
    21.55%
  • 2030
    $ 1.4549
    27.63%
  • 2031
    $ 1.5277
    34.01%
  • 2032
    $ 1.6040
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6842
    47.75%
  • 2034
    $ 1.7685
    55.13%
  • 2035
    $ 1.8569
    62.89%
  • 2036
    $ 1.9497
    71.03%
  • 2037
    $ 2.0472
    79.59%
  • 2038
    $ 2.1496
    88.56%
  • 2039
    $ 2.2571
    97.99%
  • 2040
    $ 2.3699
    107.89%
Trumpalaikės Midas mBASIS kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.14
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.1401
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.1410
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.1446
    0.41%
Midas mBASIS (MBASIS) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MBASIS kaina yra $1.14. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MBASIS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.1401. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MBASIS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.1410. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Midas mBASIS (MBASIS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MBASIS kaina yra $1.1446. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Midas mBASIS kainų statistika

--




$ 12.16M
$ 12.16M

10.68M
10.68M






Naujausia MBASIS kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MBASIS turi 10.68M apyvartą ir $ 12.16M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Midas mBASIS istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Midas mBASIS, dabartinė Midas mBASIS kaina yra 1.14USD. Apyvartinė Midas mBASIS (MBASIS) pasiūla yra 10.68M MBASIS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12,163,446.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.21%
    $ 0.002340
    $ 1.14
    $ 1.14
  • 7 dienos
    0.21%
    $ 0.002346
    $ 1.1393
    $ 1.1232
  • 30 dienų
    1.46%
    $ 0.016599
    $ 1.1393
    $ 1.1232
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Midas mBASIS kaina pasikeitė $0.002340, atspindinti 0.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Midas mBASIS buvo prekiaujama aukščiausia $1.1393 ir žemiausia $1.1232. Kainos pokytis buvo 0.21%. Ši naujausia tendencija parodo MBASIS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Midas mBASIS įvyko 1.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.016599 vertę. Tai rodo, kad MBASIS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Midas mBASIS (MBASIS) kainų prognozės modulis?

Midas mBASIS Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MBASIS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Midas mBASIS ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MBASIS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Midas mBASIS kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MBASIS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MBASIS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Midas mBASIS potencialą.

Kodėl MBASIS kainų prognozė yra svarbi?

MBASIS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MBASIS dabar?
Pagal jūsų prognozes, MBASIS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MBASIS kainų prognozė?
Remiantis Midas mBASIS (MBASIS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MBASIS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MBASIS 2026 m.?
1 vieneto Midas mBASIS (MBASIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBASIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MBASIS kaina 2027 m.?
Midas mBASIS (MBASIS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MBASIS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MBASIS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Midas mBASIS (MBASIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MBASIS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Midas mBASIS (MBASIS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MBASIS 2030 m.?
1 vieneto Midas mBASIS (MBASIS) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MBASIS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MBASIS kainų prognozė 2040 metams?
Midas mBASIS (MBASIS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MBASIS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 12:53:10(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.