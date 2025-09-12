Daugiau apie MIRO

Micro3 logotipas

Micro3 kaina (MIRO)

Neįtraukta į sąrašą

1 MIRO į USD – tiesioginė kaina:

$0.02024539
-2.50%1D
mexc
USD
Micro3 (MIRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:49:07(UTC+8)

Micro3 (MIRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02007038
24 val. žemiausia
$ 0.02091105
24 val. aukščiausia

$ 0.02007038
$ 0.02091105
$ 0.02925122
$ 0.01848034
+0.51%

-2.54%

+6.56%

+6.56%

Micro3 (MIRO) realiojo laiko kaina yra $0.02024539. Per pastarąsias 24 valandas MIRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02007038 iki aukščiausios $ 0.02091105 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIRO kaina yra $ 0.02925122, o žemiausia – $ 0.01848034.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – -2.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Micro3 (MIRO) rinkos informacija

$ 612.49K
--
$ 6.06M
30.30M
300,000,000.0
Dabartinė Micro3 rinkos kapitalizacija yra $ 612.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MIRO apyvartoje yra 30.30M vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.06M

Micro3 (MIRO) kainos istorija USD

Šiandienos Micro3 kainos pokytis į USD: $ -0.00052940337890444.
Micro3 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001897134.
Micro3 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012501993.
Micro3 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0038741224724787.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00052940337890444-2.54%
30 dienų$ +0.0001897134+0.94%
60 dienų$ -0.0012501993-6.17%
90 dienų$ -0.0038741224724787-16.06%

Kas yra Micro3 (MIRO)

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

Micro3 (MIRO) išteklius

Oficiali svetainė

Micro3 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Micro3 (MIRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Micro3 (MIRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Micro3 prognozes.

Peržiūrėkite Micro3 kainos prognozę dabar!

MIRO į vietos valiutas

Micro3 (MIRO) Tokenomika

Supratimas apie Micro3 (MIRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Micro3 (MIRO)

Kiek Micro3(MIRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MIRO kaina USD valiuta yra 0.02024539USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MIRO į USD kaina?
Dabartinė MIRO kaina USD valiuta yra $ 0.02024539. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Micro3 rinkos kapitalizacija?
MIRO rinkos kapitalizacija yra $ 612.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MIRO apyvartoje?
MIRO apyvartoje yra 30.30MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MIRO kaina?
MIRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02925122USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MIRO kaina?
MIRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01848034USD.
Kokia yra MIRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MIRO yra --USD.
Ar MIRO kaina šiais metais kils?
MIRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MIRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.