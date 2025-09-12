MetaQ kaina (METAQ)
+15.68%
+15.68%
MetaQ (METAQ) realiojo laiko kaina yra $0.02834748. Per pastarąsias 24 valandas METAQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia METAQ kaina yra $ 7.07, o žemiausia – $ 0.00582109.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, METAQ per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +15.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MetaQ rinkos kapitalizacija yra $ 540.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. METAQ apyvartoje yra 19.08M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.35M
Šiandienos MetaQ kainos pokytis į USD: $ 0.
MetaQ 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0080602657.
MetaQ 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0066360628.
MetaQ 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|30 dienų
|$ -0.0080602657
|-28.43%
|60 dienų
|$ -0.0066360628
|-23.40%
|90 dienų
|$ 0
Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.
Supratimas apie MetaQ (METAQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie METAQišsamią tokeno tokenomiką dabar!
