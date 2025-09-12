Daugiau apie MAK

MAK Kainos informacija

MAK Oficiali svetainė

MAK Tokenomika

MAK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MetaCene logotipas

MetaCene kaina (MAK)

Neįtraukta į sąrašą

1 MAK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00559969
$0.00559969$0.00559969
+1.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
MetaCene (MAK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:48:39(UTC+8)

MetaCene (MAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00550253
$ 0.00550253$ 0.00550253
24 val. žemiausia
$ 0.00561103
$ 0.00561103$ 0.00561103
24 val. aukščiausia

$ 0.00550253
$ 0.00550253$ 0.00550253

$ 0.00561103
$ 0.00561103$ 0.00561103

$ 0.143686
$ 0.143686$ 0.143686

$ 0.00361995
$ 0.00361995$ 0.00361995

+0.10%

+1.15%

-3.73%

-3.73%

MetaCene (MAK) realiojo laiko kaina yra $0.00560077. Per pastarąsias 24 valandas MAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00550253 iki aukščiausios $ 0.00561103 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAK kaina yra $ 0.143686, o žemiausia – $ 0.00361995.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAK per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +1.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MetaCene (MAK) rinkos informacija

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

--
----

$ 5.60M
$ 5.60M$ 5.60M

533.95M
533.95M 533.95M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė MetaCene rinkos kapitalizacija yra $ 2.99M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MAK apyvartoje yra 533.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.60M

MetaCene (MAK) kainos istorija USD

Šiandienos MetaCene kainos pokytis į USD: $ 0.
MetaCene 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0019062399.
MetaCene 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008207777.
MetaCene 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001147408830717225.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.15%
30 dienų$ -0.0019062399-34.03%
60 dienų$ -0.0008207777-14.65%
90 dienų$ -0.001147408830717225-17.00%

Kas yra MetaCene (MAK)

MetaCene is a next-gen Meta-MMO platform pioneering player-centric entertainment, governance and co-creation, unfolding in an unparalleled apocalyptic open world with robust economy. At the same time, as the pioneering and leading Serverfi project, MetaCene has developed a Serverfi system - Realms focused on connections of game servers and NFT ownership, facilitating decentralized distribution and management. Led by a gaming industry pioneer, boasts a stellar development team and advisory board featuring veterans from renowned companies like Blizzard and Tencent, with endorsements from metaverse expert Seb and influential investors like Kaifu Lee and David Brevik, poised to revolutionize the gaming and metaverse landscape. Backed by Folius Venture, Animoca, Spartan, Mantle, SevenX, Hashglobal, Mixmarvel, Wemade, Emurgo, Comma3 and other investors in last two rounds, MetaCene experienced rapid growth in community and improvement on product design. MetaCene features top-tier game attributes and innovative gameplay mechanics. It has successfully onboarded over 27,000 players and 500,000+ ecosystem users across its last three testing phases.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MetaCene (MAK) išteklius

Oficiali svetainė

MetaCene kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MetaCene (MAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MetaCene (MAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MetaCene prognozes.

Peržiūrėkite MetaCene kainos prognozę dabar!

MAK į vietos valiutas

MetaCene (MAK) Tokenomika

Supratimas apie MetaCene (MAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MetaCene (MAK)

Kiek MetaCene(MAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAK kaina USD valiuta yra 0.00560077USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAK į USD kaina?
Dabartinė MAK kaina USD valiuta yra $ 0.00560077. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MetaCene rinkos kapitalizacija?
MAK rinkos kapitalizacija yra $ 2.99MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAK apyvartoje?
MAK apyvartoje yra 533.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAK kaina?
MAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.143686USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAK kaina?
MAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00361995USD.
Kokia yra MAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAK yra --USD.
Ar MAK kaina šiais metais kils?
MAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:48:39(UTC+8)

MetaCene (MAK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.