Daugiau apie MDT

MDT Kainos informacija

MDT Baltoji knyga

MDT Oficiali svetainė

MDT Tokenomika

MDT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Measurable Data logotipas

Measurable Data kaina (MDT)

Neįtraukta į sąrašą

1 MDT į USD – tiesioginė kaina:

$0.02451984
$0.02451984$0.02451984
-2.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Measurable Data (MDT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:15:43(UTC+8)

Measurable Data (MDT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02419936
$ 0.02419936$ 0.02419936
24 val. žemiausia
$ 0.02529345
$ 0.02529345$ 0.02529345
24 val. aukščiausia

$ 0.02419936
$ 0.02419936$ 0.02419936

$ 0.02529345
$ 0.02529345$ 0.02529345

$ 0.168053
$ 0.168053$ 0.168053

$ 0.00173261
$ 0.00173261$ 0.00173261

+0.42%

-2.98%

+0.56%

+0.56%

Measurable Data (MDT) realiojo laiko kaina yra $0.02453734. Per pastarąsias 24 valandas MDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02419936 iki aukščiausios $ 0.02529345 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MDT kaina yra $ 0.168053, o žemiausia – $ 0.00173261.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MDT per pastarąją valandą pasikeitė +0.42%, per 24 valandas – -2.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Measurable Data (MDT) rinkos informacija

$ 14.88M
$ 14.88M$ 14.88M

--
----

$ 24.54M
$ 24.54M$ 24.54M

606.32M
606.32M 606.32M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Measurable Data rinkos kapitalizacija yra $ 14.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MDT apyvartoje yra 606.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.54M

Measurable Data (MDT) kainos istorija USD

Šiandienos Measurable Data kainos pokytis į USD: $ -0.0007561091724638.
Measurable Data 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003082135.
Measurable Data 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0116745375.
Measurable Data 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.007574012097760935.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0007561091724638-2.98%
30 dienų$ -0.0003082135-1.25%
60 dienų$ +0.0116745375+47.58%
90 dienų$ +0.007574012097760935+44.65%

Kas yra Measurable Data (MDT)

Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Measurable Data (MDT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Measurable Data kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Measurable Data (MDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Measurable Data (MDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Measurable Data prognozes.

Peržiūrėkite Measurable Data kainos prognozę dabar!

MDT į vietos valiutas

Measurable Data (MDT) Tokenomika

Supratimas apie Measurable Data (MDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Measurable Data (MDT)

Kiek Measurable Data(MDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MDT kaina USD valiuta yra 0.02453734USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MDT į USD kaina?
Dabartinė MDT kaina USD valiuta yra $ 0.02453734. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Measurable Data rinkos kapitalizacija?
MDT rinkos kapitalizacija yra $ 14.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MDT apyvartoje?
MDT apyvartoje yra 606.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MDT kaina?
MDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.168053USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MDT kaina?
MDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00173261USD.
Kokia yra MDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MDT yra --USD.
Ar MDT kaina šiais metais kils?
MDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:15:43(UTC+8)

Measurable Data (MDT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.