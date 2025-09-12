Measurable Data (MDT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Measurable Data kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MDT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Measurable Data kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Measurable Data kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:28:14(UTC+8)

Measurable Data Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Measurable Data (MDT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Measurable Data galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025127 prekybos kainą 2025 m.

Measurable Data (MDT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Measurable Data galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.026384 prekybos kainą 2026 m.

Measurable Data (MDT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MDT ateities kaina yra $ 0.027703 su 10.25% augimo norma.

Measurable Data (MDT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MDT ateities kaina yra $ 0.029088 su 15.76% augimo norma.

Measurable Data (MDT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MDT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.030542, o augimo norma – 21.55%.

Measurable Data (MDT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MDT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.032070, o augimo norma – 27.63%.

Measurable Data (MDT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Measurable Data kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.052238 prekybos kainą.

Measurable Data (MDT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Measurable Data kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.085091 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.025127
    0.00%
  • 2026
    $ 0.026384
    5.00%
  • 2027
    $ 0.027703
    10.25%
  • 2028
    $ 0.029088
    15.76%
  • 2029
    $ 0.030542
    21.55%
  • 2030
    $ 0.032070
    27.63%
  • 2031
    $ 0.033673
    34.01%
  • 2032
    $ 0.035357
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.037125
    47.75%
  • 2034
    $ 0.038981
    55.13%
  • 2035
    $ 0.040930
    62.89%
  • 2036
    $ 0.042977
    71.03%
  • 2037
    $ 0.045125
    79.59%
  • 2038
    $ 0.047382
    88.56%
  • 2039
    $ 0.049751
    97.99%
  • 2040
    $ 0.052238
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Measurable Data kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.025127
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.025131
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.025151
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.025231
    0.41%
Measurable Data (MDT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MDT kaina yra $0.025127. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Measurable Data (MDT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MDT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.025131. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Measurable Data (MDT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MDT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.025151. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Measurable Data (MDT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MDT kaina yra $0.025231. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Measurable Data kainų statistika

--

$ 15.22M
$ 15.22M$ 15.22M

606.32M
606.32M 606.32M

Naujausia MDT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MDT turi 606.32M apyvartą ir $ 15.22M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Measurable Data istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Measurable Data, dabartinė Measurable Data kaina yra 0.025127USD. Apyvartinė Measurable Data (MDT) pasiūla yra 606.32M MDT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $15,220,456.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.86%
    $ 0.000698
    $ 0.025547
    $ 0.024429
  • 7 dienos
    1.71%
    $ 0.000428
    $ 0.026912
    $ 0.023970
  • 30 dienų
    -0.85%
    $ -0.000214
    $ 0.026912
    $ 0.023970
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Measurable Data kaina pasikeitė $0.000698, atspindinti 2.86% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Measurable Data buvo prekiaujama aukščiausia $0.026912 ir žemiausia $0.023970. Kainos pokytis buvo 1.71%. Ši naujausia tendencija parodo MDT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Measurable Data įvyko -0.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000214 vertę. Tai rodo, kad MDT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Measurable Data (MDT) kainų prognozės modulis?

Measurable Data Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MDT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Measurable Data ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MDT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Measurable Data kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MDT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MDT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Measurable Data potencialą.

Kodėl MDT kainų prognozė yra svarbi?

MDT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MDT dabar?
Pagal jūsų prognozes, MDT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MDT kainų prognozė?
Remiantis Measurable Data (MDT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MDT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MDT 2026 m.?
1 vieneto Measurable Data (MDT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MDT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MDT kaina 2027 m.?
Measurable Data (MDT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MDT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MDT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Measurable Data (MDT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MDT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Measurable Data (MDT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MDT 2030 m.?
1 vieneto Measurable Data (MDT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MDT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MDT kainų prognozė 2040 metams?
Measurable Data (MDT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MDT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:28:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.