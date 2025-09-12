Daugiau apie MTRM

Materium kaina (MTRM)

Neįtraukta į sąrašą

1 MTRM į USD – tiesioginė kaina:

+0.60%1D
mexc
USD
Materium (MTRM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:14:39(UTC+8)

Materium (MTRM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

--

+0.64%

+18.77%

+18.77%

Materium (MTRM) realiojo laiko kaina yra $0.01307466. Per pastarąsias 24 valandas MTRM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01299211 iki aukščiausios $ 0.01310514 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTRM kaina yra $ 1.019, o žemiausia – $ 0.00370831.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTRM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Materium (MTRM) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Materium rinkos kapitalizacija yra $ 245.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MTRM apyvartoje yra 18.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 18785613.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 245.62K

Materium (MTRM) kainos istorija USD

Šiandienos Materium kainos pokytis į USD: $ 0.
Materium 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0108627910.
Materium 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0094691760.
Materium 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.004942720222334822.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.64%
30 dienų$ +0.0108627910+83.08%
60 dienų$ +0.0094691760+72.42%
90 dienų$ +0.004942720222334822+60.78%

Kas yra Materium (MTRM)

In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.

Materium (MTRM) išteklius

Oficiali svetainė

Materium kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Materium (MTRM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Materium (MTRM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Materium prognozes.

Peržiūrėkite Materium kainos prognozę dabar!

MTRM į vietos valiutas

Materium (MTRM) Tokenomika

Supratimas apie Materium (MTRM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTRMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Materium (MTRM)

Kiek Materium(MTRM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MTRM kaina USD valiuta yra 0.01307466USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MTRM į USD kaina?
Dabartinė MTRM kaina USD valiuta yra $ 0.01307466. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Materium rinkos kapitalizacija?
MTRM rinkos kapitalizacija yra $ 245.62KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MTRM apyvartoje?
MTRM apyvartoje yra 18.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MTRM kaina?
MTRM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.019USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MTRM kaina?
MTRM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00370831USD.
Kokia yra MTRM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MTRM yra --USD.
Ar MTRM kaina šiais metais kils?
MTRM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MTRM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:14:39(UTC+8)

Materium (MTRM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

