Materium kaina (MTRM)
--
+0.64%
+18.77%
+18.77%
Materium (MTRM) realiojo laiko kaina yra $0.01307466. Per pastarąsias 24 valandas MTRM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01299211 iki aukščiausios $ 0.01310514 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTRM kaina yra $ 1.019, o žemiausia – $ 0.00370831.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTRM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Materium rinkos kapitalizacija yra $ 245.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MTRM apyvartoje yra 18.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 18785613.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 245.62K
Šiandienos Materium kainos pokytis į USD: $ 0.
Materium 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0108627910.
Materium 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0094691760.
Materium 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.004942720222334822.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.64%
|30 dienų
|$ +0.0108627910
|+83.08%
|60 dienų
|$ +0.0094691760
|+72.42%
|90 dienų
|$ +0.004942720222334822
|+60.78%
In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.
Supratimas apie Materium (MTRM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTRMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
