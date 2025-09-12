Daugiau apie MAKE

MAKE Kainos informacija

MAKE Oficiali svetainė

MAKE Tokenomika

MAKE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MAKE logotipas

MAKE kaina (MAKE)

Neįtraukta į sąrašą

1 MAKE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00196875
$0.00196875$0.00196875
-0.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
MAKE (MAKE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:35:55(UTC+8)

MAKE (MAKE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00196223
$ 0.00196223$ 0.00196223
24 val. žemiausia
$ 0.00197439
$ 0.00197439$ 0.00197439
24 val. aukščiausia

$ 0.00196223
$ 0.00196223$ 0.00196223

$ 0.00197439
$ 0.00197439$ 0.00197439

$ 0.100773
$ 0.100773$ 0.100773

$ 0.00113843
$ 0.00113843$ 0.00113843

-0.01%

-0.32%

+1.68%

+1.68%

MAKE (MAKE) realiojo laiko kaina yra $0.00196798. Per pastarąsias 24 valandas MAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00196223 iki aukščiausios $ 0.00197439 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MAKE kaina yra $ 0.100773, o žemiausia – $ 0.00113843.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MAKE per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – -0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MAKE (MAKE) rinkos informacija

$ 196.88K
$ 196.88K$ 196.88K

--
----

$ 196.88K
$ 196.88K$ 196.88K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė MAKE rinkos kapitalizacija yra $ 196.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MAKE apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 196.88K

MAKE (MAKE) kainos istorija USD

Šiandienos MAKE kainos pokytis į USD: $ 0.
MAKE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000515945.
MAKE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007645726.
MAKE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005570972647941615.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.32%
30 dienų$ +0.0000515945+2.62%
60 dienų$ +0.0007645726+38.85%
90 dienų$ +0.0005570972647941615+39.49%

Kas yra MAKE (MAKE)

The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

MAKE (MAKE) išteklius

Oficiali svetainė

MAKE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MAKE (MAKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MAKE (MAKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MAKE prognozes.

Peržiūrėkite MAKE kainos prognozę dabar!

MAKE į vietos valiutas

MAKE (MAKE) Tokenomika

Supratimas apie MAKE (MAKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MAKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MAKE (MAKE)

Kiek MAKE(MAKE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MAKE kaina USD valiuta yra 0.00196798USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MAKE į USD kaina?
Dabartinė MAKE kaina USD valiuta yra $ 0.00196798. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MAKE rinkos kapitalizacija?
MAKE rinkos kapitalizacija yra $ 196.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MAKE apyvartoje?
MAKE apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MAKE kaina?
MAKE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.100773USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MAKE kaina?
MAKE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00113843USD.
Kokia yra MAKE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MAKE yra --USD.
Ar MAKE kaina šiais metais kils?
MAKE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MAKE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:35:55(UTC+8)

MAKE (MAKE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.